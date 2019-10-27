Dünya Barış Pınarından bereket fışkıracak
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı’ndan bereket fışkıracak

Suriye’de iç savaş nedeniyle büyük bölümü atıl kalan araziler Barış Pınarı ile birlikte bölge ekonomisine kazandırılacak. Tel Abyad ve Rasulayn hattında geniş bir alanda buğday, şeker pancarı, mısır ve pamuk ekilecek. Ayrıca bölgeye ait İvesi koyun yetiştiriciliğine de destek verilecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Terörden kurtulan halk için her türlü destek veriliyor.
Terörden kurtulan halk için her türlü destek veriliyor.

Türkiye’nin, Barış Pınarı Harekatı’yla PKK/PYD/YPG’den temizlediği Tel Abyad ve Rasulayn’da halkın günlük yaşantısını sürdürebilmesi için başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor. Bölgedeki temel ihtiyaçların karşılanmasını takiben göçün tersine dönmesi için yerleşim yerleri düzene kavuşturulacak. Tel Abyad-Rasulayn hattına ilk etapta 1 milyon kişinin dönmesi bekleniyor. Bu hattın doğusunda ve batısında Rusya mutabakatı ile şekillenecek güvenli bölgelere dönüşle bu sayının daha da yükselmesi planlanıyor.

GEREKEN TEDBİRLER ALINACAK

Terörden kurtulan halkın ekonomik olarak da derin bir nefes alabilmesi için harekete geçilecek. Öncelikle Barış Pınarı Operasyonu ile Tel Abyad ve Rasulayn’da tesis edilen huzur, bölgenin kalkınma ve ekonomisine de yansıyacak. Savaş öncesi başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılık olan bölge halkının rutin üretim faaliyetine başlayabilmesi için gerekli tedbirler alınacak.

TARIM ARAZİLERİ DE NEFES ALACAK

Tel Abyad ve Rasulayn, Suriye’nin en önemli buğday, şeker pancarı, mısır ve pamuk üretim merkezleri arasında sayılıyor. Bölgeyi işgal ettiği bölgede halka ekim için izin vermeyen terör örgütlerinin temizlenmesiyle uzun bir süre tam randımanlı ekilemeyen topraklar üretime kazandırılmış olacak. Böylece ekonomik olarak bölge halkının hayatını kolaylaştıracak bir girdi sağlanmış olacak.

  • Arap koyunu yetiştirilecek
  • Ayrıca bölgeye ait ivesi koyun yetiştiriciliğine de destek verilecek. Bu ırka Arap koyunu deniliyor. İvesi koyunu sıcak ve kurak iklim koşullarına çok iyi uyum sağlayan Suriye’de Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinde yetiştiriliyor. Koyun ırkları gibi yaylaya gitme gereksinimi olmayan İvesi koyunu, yüksek süt verimine sahip olup kötü bakım ve beslenme koşullarında bile verimli olmasıyla biliniyor.

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