Basına kanas kurşunu

Dün de Mardin Nusaybin'de gazetecilere keskin nişancılar tarafından ateş açıldı, 2 gazeteci yaralandı. Gazetecileri hedef alan ilk saldırı harekâtın 2. gününde Akçakale'de düzenlendi. Sınırın sıfır noktasında görev yapan aralarında Yeni Şafak muhabiri Şahin Şen'in de bulunduğu gazetecilere keskin nişancılar tarafından 3 el ateş açıldı ancak saldırıda yaralanan olmadı.

Gazeteciler saldırıyı yaralanmadan atlattı.

KOORDİNAT VERDİLER

Hemen ardından da yine aynı bölgede basın mensuplarının yayın yaptığı noktaya yakın bir yere havan mermisi düştü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların Tel Abyad'daki teröristlere mesafe ölçerek koordinat verdiği tespit edildi. Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından verdikleri ifadelerle Tel Abyad sınırında gazetecilere ateş açan 2 keskin nişancı terörist, kıskıvrak yakalandı.

LOKANTAYA MERMİ YAĞDI

Gazetecileri hedef alan diğer saldırı ise dün meydana geldi. Öğle saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden gazetecilere teröristler tarafından keskin nişancı tüfeğiyle 2 kez ateş açıldı. Ofisin camları kırılırken şarapnel parçaları duvarlara saplandı. Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan, sıçrayan cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.