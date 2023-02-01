Batı ittifakında F-16 çatlağı: Ukrayna’nın uçak talebi müttefikleri ikiye böldü

Rus işgaline karşı direnen Ukrayna’nın talep ettiği tankların Batı’da oluşturduğu kriz güçlükle çözüme kavuşturulurken, müttefikler arasında şimdi de uçak krizi patlak verdi. Ukrayna’nın dördüncü nesil savaş uçağı talebine, Polonya, Litvanya ve Fransa gibi ülkeler destek verirken, ABD’den “ret” yanıtı geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerekli şartların sağlanması halinde Ukrayna’ya savaş uçağı gönderilmesinin seçenek dışı olmadığını belirtti.

MACRON OLUMLU BIDEN İSTEMİYOR

“Hiçbir şey seçecek dışı değil” diyen Macron, tansiyonu yükseltmemesi, Rus topraklarında kullanılmaması ve Fransız ordusunun gücünü zayıflatmaması durumunda Ukrayna’ya savaş uçağı verilebileceğine işaret etti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de, ülkesinin NATO ile koordineli olarak Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları göndermeye hazır olduğunu söyledi. Litvanya ve diğer Baltık ülkelerinin de, Ukrayna’yı 4. nesil savaş uçağı ile destekleme konusunda olumlu sinyaller verdiği belirtiliyor.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, net bir dille Ukrayna’ya 4. nesil savaş uçağı verilmeyeceğini açıkladı. Biden, Maryland ziyaretinin ardından döndüğü Washington’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin “ABD, Ukrayna’ya F-16 verecek mi?” sorusuna ABD Başkanı, “Hayır” şeklinde yanıt verdi. Leopard tankların teslimatı konusunda çekimser tutum sergileyen Almanya’yı baskılayan ABD’nin savaş uçakları konusunda benzer tutum sergilemesi, “sınırlı müttefiklik” söylentilerine neden oldu. F-16’ların üreticisi konumundaki Washington yönetimi, uçaklarının başka ülkelerde kullanımını veto etme hakkına sahip.

Tankların teslimatında belirsizlik

Rus ordusunun şiddetli saldırıları karşısında tank ve zırhlı araç envanteri azalan Ukrayna, Batılı müttefiklerinden yardım talebinde bulunmuştu. Ancak tank taahhüdünde bulunan ülkelerin sevkıyat için net bir tarih vermemesi Kiev cephesinde gerginliğe sebep oluyor. Abrams model tankları vereceğini duyuran ABD, sevkıyat için aylar sonrasını işaret etti. Leopard tanklarının üreticisi Almanya, en erken nisan ayında sevkıyatın gerçekleşebileceğini duyururken, Polonya’dan sevkıyata ilişkin açıklama yapılmadı.



