Batı Trakya'da 213 Türk okulu kapatıldı!

Yunanistan'daki Türk azınlığın eğitim sorunu bir türlü çözülemiyor. Son yıllarda kapatılan okullarla birlikte bölgede 96 Türk okulu kaldı. Çocuk azlığı gerekçesiyle Türk azınlığa ait okulların birer birer kapatıldığını belirten Gümülcine Türk Gençler Birliği Genel Sekreteri Sedat Hasan, "Azınlık okullarındaki statü farklı, Yunanistan'ın bunu yapmaya hakkı yok. Ancak her seferinde bu durum gözardı ediliyor. Yunanistan çeşitli gerekçelerle her yıl 7-8 tane okulumuzu kapatıyor. Lozan Antlaşması imzalandığında 309 tane olan okul sayısı şu anda 96'ya indi" dedi.





BİR KÖYÜ KAPATMAK DEMEK

Bir okulu kapatmanın, bir köyü kapatmak anlamına geldiğini söyleyen Hasan, "İnsanlar çocuklarının eğitim hayatlarına göre bir yaşam belirliyor. Azınlıklar, okulu olmayan köylerde yaşamak yerine, taşınmayı tercih ediyor" dedi. Lozan Antlaşması'ndan doğan hakların birer birer eritildiğine vurgu yapan Hasan, "Şu an Yunanistan'da seçilmiş müftüler kabul görmüyor. Medya organlarında seçtiğimiz müftülerimiz için sahte müftü yakıştırması yapılıyor" diye açıkladı.





ENCÜMEN HEYETİNE GİRİŞ YASAĞI

Azınlık okullarının idaresini yürüten encümen heyetleriyle ilgili atılan adımlara da dikkat çeken Hasan, "Bu heyetlerin Lozan ile birlikte var olan hakları da düzenli olarak kısıtlandı. Mesela bu yıl, okulların tüm mali ve idari işleriyle ilgilenmesi gereken encümen heyetlerinin okula girişleri yasaklandı" şeklinde konuştu. Batı Trakya Türkleri azınlık okullarının statüsünün değiştirilmesinden endişe duyuyor.





ÖZERKLIĞIMIZI BITIRDILER!

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, Türkiye'de Rumlara karşı olumlu yaklaşımın Batı Trakya'da tam tersi olduğunu belirterek, "Eğitim özerkliğimizin yıllar içerisinde tek taraflı yasa ve uygulamalarla tahrip edilmesi sonucu özerk statüdeki ilkokullarımızda eğitim kalitesi devlet tarafından bilinçli olarak düşürülmüş, çocuklarımız devlet okullarına gitmeye yönlendirildi" dedi. Yunanistan'ın iki dilli Türk azınlık anaokulu talebini yıllardır görmezden geldiğini vurgulayan Habip Oğlu, "İskeçe’deki ortaokul ve lisemizde bina sorunu halen devam ediyor, mevcut binanın kapasitesi öğrenci sayısını karşılamakta çok yetersiz. Ülkemiz ana vatanımızı örnek alıp bizimle iyi niyete dayalı diyaloğa girerek yıllardır dile getirdiğimiz haklı taleplerimize yanıt vermiş olsaydı, bugün bu sorunları yaşamazdık" diye konuştu.



