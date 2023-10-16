Belçika'da silahlı saldırı: Maç için gelen İsveçli taraftarlar öldürüldü

Belçika’da tartışmalara konu olan ve ilkokul müfredatına dahil edilen ‘zorunlu cinsel eğitim’ dersi, çocuklarının ruh ve akıl sağlığını önemseyen Müslüman ve Hrıstiyan aileleri bir araya getirdi. İlkokul çağındaki çocukların sınıfta maruz kalacakları aşırı cinsellik içeren EVRAS yasasına karşı vatandaşlar ‘Çocuklarımıza dokunmayın’ sloganıyla 17 Eylül Pazar günü ikinci protestolarını düzenleyecek. Brüksel’de yaşayan iki kız çocuğu annesi Zehra Denizli, binlerce insanın karşı çıktığı söz konusu tasarının yasalaşmasına dair, “Demokrasi kelimeleriyle süslenmiş bir diktatörlükte yaşıyoruz. Demokrasi bu ülkede sadece dilde. Çok sayıda kişinin katıldığı anket de dahi yüzde 90 ‘Hayır’ oyuna rağmen bu tasarı yasalaştı. Biz burada Müslümanlar ve Katolik Hristiyanlar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızın temiz zihinlerinin kirletilmesini istemiyoruz, onlar için korkuyoruz” dedi. Endişeli annelerden Stepha Winona Magnetiseuse Guerisseuse de dehşet içinde yayınladığı videoda EVRAS'ın müfredatta yaptığı değişiklikleri okuyarak, "9-11 yaş: pornografi kavramı ve klişeleri inceleme. Sınıfta nasıl porno izletilebilir? Nasıl yapılabilir? Porno nedir ve porno karakterlerin klişeleri. İnanamıyorum" ifadelerini kullandı. Belçika Milli Eğitim Müdürü Caroline Desir ise sosyal medya hesabından yasaya dair paylaşımını, gelen tepkilerin ardından yorumlara kapattı. Belçika’da siyaset yapan Türk politikacılardan İbrahim Dönmez, Emir Kır, Şevket Temiz ve Hasan Koyuncu’nun ise çocuklara aşırı cinselliği ve LGBT özendirmesini aşılayan, eşcinselliğe teşvik eden yasaya dair sessiz kalmaları dikkat çekti.