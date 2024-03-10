Belki de son Ramazanımız

Terör devleti İsrail’in 5 aydır 31 bin kişiyi katlettiği Gazze’de insani kriz büyüyor. İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü ve kıtlığa mahkum ettiği bölgede, Gazzeliler bu Ramazan ayının kendileri için belki de son Ramazan olacağını düşünüyor.

Ghena Khatab Rukiye Demir Salihiye

YARDIMLAR BİLE ÖLÜM GETİRİYOR

Gazze’nin güneyinde zor şartlar altında hayatını devam ettirmeye çalışan Modammed Rajap, “Ramazan’ı bu şartlar altında geçirmek istemezdik. Yiyecek ve içeceğimiz yok. Yemek bulmakta zorlanıyoruz. Bir aydır hayvan yemi yiyoruz. O da tükendi. Burada şu an en ucuz şey can. Bu belki de bizim için son Ramazan olacak” dedi. Havadan atılan yardımların insan onurunu zedeleyen bir başka uygulama olduğunu belirten Rajap, “Havadan atılan yardımlar da bize ölüm getiriyor. Paraşütler açılmadığı için yardımlar yere düştü. Şu ana kadar 5 kişi bu sebeple öldü. Amerika’nın gönderdiği yardımlar kokuyor. Gönderilen yardımların içerisinde domuz eti var” diye konuştu.

Ramdan Jazar

BİZ ZATEN 5 AYDIR ORUÇLUYUZ

Gazze’de 20 binden fazla çocuk bu Ramazan'ı kimsesiz geçirecek. Anne ve babasını kaybeden Ghena ve Menna Khatab kardeşler, “Eski günlerin geri dönmesini isterdik. Ramazan'ı kendi evimizde geçirmek isterdik. Ailemiz şehit oldu. İki kardeş kaldık bu hayatta. Ramazan geliyor. Soframıza oturacak kimsemiz kalmadı. Yemek hazırlayacak bir annemiz, bayramlık alacak bir babamız yok artık” dedi. Bir başka Gazzeli çocuk Ramdan Jazar ise “Dünyadaki tüm Müslüman çocuklar Ramazan'ı coşkuyla, süslerle, ışıklarla karşılıyor. Ama biz Gazze’de bombalardan kaynaklı aydınlatma ve seslerle karşılıyoruz. Tüm Müslümanlar davulcunun sesiyle sahur yapmak için uyanacak, biz bomba sesiyle uyanacağız. Bu sorun değil biz zaten 5 aydır oruç tutuyoruz.” dedi.

SEVDİKLERİMİ YALNIZ BIRAKAMAM

Gazze’de yaşayan Türk Doktor Rukiye Demir Salihiye şunları söyledi: “Eşim Gazzeli. Birkaç gün önce Siyonistler tarafından bulunduğumuz bölge kuşatıldı. Yaşadığımız dairenin kapısını kırdılar, köpekleriyle saldırdılar. Eşimi tutukladılar. Buradan gidecek bir yerim kalmadı. Ramazan ayı için bir çadır kurmak zorundayım. En azından birlikte yaşadığım insanlara yardımcı olabilmem için bunu yapmalıyım. Ramazan ayını kendi ülkemde ailem ve sevdiklerimle geçirmek isterdim ama buradaki sevdiklerimi de yalnız bırakamam.”

Enkaz üzerinde teravih

İşgalci İsrail, Gazze'ye yönelik barbar saldırılarında birçok camiyi yerle bir etti. Son verilere göre 621 cami ağır hasar aldı. Gazze halkı, Ramazan ayını yerle bir olan camilerde karşılayacak. Camiler yıkık olmasına rağmen enkazlar üzerinde teravih namazı kılınacak, mukabele yapılacak. Arkadaşlarıyla birlikte çadırları gezerek çocukları eğlendirmeye çalışan Ali Abdul Rahim Al Dali, “Ramazan ruhu kalmadı Gazze’de, ama yine de yaşatmaya çalışıyoruz. Ailemizden, evimizden, soframızdan mahrumuz. Bunun değerini bilin. Ramazanı ailemle birlikte evimde geçirmeyi umuyordum. Artık namaz kılacağımız bir camimiz bile yok. Tüm zorluklara rağmen hayat devam ediyor” ifadelerini kullandı.















