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Beyaz Saray'dan dikkat çeken görsel: Trump'lı Star Wars günü paylaşımı

Beyaz Saray'dan dikkat çeken görsel: Trump'lı Star Wars günü paylaşımı

23:354/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
AA
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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın sosyal medya paylaşımında yıldız savaşçısı olarak resmedildi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın sosyal medya paylaşımında yıldız savaşçısı olarak resmedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın sosyal medya paylaşımında, Star Wars (Yıldız Savaşları) filmindeki savaşçı karakterlere benzetildi. Söz konusu paylaşımda Trump, kırmızı ışın kılıcı kullanan bir Sith (kötülüğün temsilcisi) avcısı olarak resmedildi.

Beyaz Saray'ın X hesabından, ülkede gayri resmi olarak kutlanan Yıldız Savaşları Günü nedeniyle yapılan paylaşımda, Trump, Yıldız Savaşları filmlerini anımsatan bir film posterindeki baş kahraman olarak gösterildi.

Söz konusu paylaşımda Trump, kırmızı ışın kılıcı kullanan bir Sith (kötülüğün temsilcisi) avcısı olarak resmedildi.
78 yaşındaki ABD Başkanı, zemini Amerikan bayraklarıyla ve ABD'nin sembolü olan iki kel kartal figürüyle süslenen yapay zeka destekli posterde, güçlü ve kaslarıyla dikkat çekti.
Posterin altındaki paylaşımda,
"Sith krallarını, katilleri, uyuşturucu baronlarını, tehlikeli mahkumları ve bilinen MS-13 çetesi üyelerini galaksimize geri getirmek için çok sıkı bir şekilde mücadele eden radikal solcu çılgınlar dahil, herkese Mutlu 4 Mayıslar."
ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ABD ordusu da X üzerinden yaptığı paylaşımda, elinde ışın kılıcıyla savaşan Amerikan askerlerinin görseline yer verdi.

Görselin altında yapılan açıklamada
, "Bilinen ve bilinmeyen her galakside hiçbir güç, bizim disiplinimiz, gücümüz ve hassasiyetimizle rekabet edemez. Sadece dünyayı savunmuyoruz, geleceği koruyoruz."
ifadeleri kullanıldı.

PAPA’DAN JEDİ’A

Paylaşım, Trump’ın yapay zekâ ile oluşturulmuş sıra dışı görsellerle gündeme gelmesinin hemen ardından geldi. Geçtiğimiz günlerde “Papa olmak isterdim” açıklaması yapan Trump, ardından yapay zekâ ile Papa kıyafeti giymiş bir görüntüsünü sosyal medyada paylaşmıştı. Şimdi de benzer bir kurgu ile Star Wars evrenine taşınarak Jedi estetiğinde bir figüre dönüştürüldü.


KIRMIZI IŞIN KILICI DETAYI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sosyal medyada görsele gelen tepkiler arasında en çok dikkat çeken detay, Trump'ın elindeki kırmızı ışın kılıcı oldu. Star Wars evreninde kırmızı ışın kılıcı genellikle "kötü" olarak tanımlanan Sith karakterlerini simgeliyor. Paylaşımı alıntılayan bir kullanıcı, “Hayatınız boyunca Star Wars izleyip kırmızı ışın kılıcını tutanın iyi olduğunu sanmak...” yorumunu yaptı.


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