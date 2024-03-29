Biden'in Key Köprüsü'nün inşaatının federal bütçeden karşılanacağı sözü tartışmalara yol açtı

Cumhuriyetçi senatörler, Kongrenin 2024 harcama paketine işaret ederek Washington'un daha fazla borca girmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Bazı liberal siyasiler de Biden'ın kararını sorgulayarak, kargo gemisinin ait olduğu şirketin de maliyetin bir kısmını karşılaması gerektiğini savundu. Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Ralph Norman, yaptığı açıklamada

"Federal hükümetin köprü için ödeme yapması tamamen saçmalık."