Biden'in Key Köprüsü'nün inşaatının federal bütçeden karşılanacağı sözü tartışmalara yol açtı

Öte yandan, bazı demokratlar da köprünün eyalet sınırını aştığını ve yeniden inşası bağlamında ulusal önem taşıdığını savunarak, Biden'ın federal bütçeden karşılanarak köprünün yeniden yapılacağı ifadelerini yerinde buldu.
- Ne olmuştu ?
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne salı günü yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, çarpmanın ardından gemide yangın çıkmıştı.
Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri sularına düşmüştü.