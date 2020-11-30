Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Bilim insanlarını şaşırtan keşif Bin 900 yıllık Mısır mumyası 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait çıktı
AMERİKA

Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Bin 900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyası

Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Bin 900 yıllık Mısır mumyası 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait çıktı

ABD'li bilim insanları, bin 900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını X ışınıyla tarayarak, mumyanın içindeki nesneleri tespit etti. İlk kez denen yöntem ile bilim insanları bin 900 yıllık mumyanın içini açmadan inceledi. Taramalarda çocuğun kalıcı dişlerinden hiçbirinin çıkmadığı, boyunun 93,7 santimetre, sargılarının da 50 milimetre olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait olan mumya
5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait olan mumya

ABD'li bilim insaları, bin 900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını X ışını ve yüksek teknoloji bilgisayar temografisiyle (CT) taradı.

İçini açmadan incelediler

İlk kez denen yöntem ile bilim insanları bin 900 yıllık mumyanın içini açmadan inceledi. Taramalarda çocuğun kalıcı dişlerinden hiçbirinin çıkmadığı, boyunun 93,7 santimetre, sargılarının da 50 milimetre olduğu tespit edildi.

Yeni çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, yüksek yoğunluklu X ışınları sayesinde çocuğun karnına yerleştirilen gizemli bir nesne gördüklerini de açıkladı.

3 bin yıllık mumya konuştu
DÜNYA
3 bin yıllık mumya konuştu

Mumyaya yerleştirilmiş bir tılsım olabilir

Yaklaşık 7 milimetrelik eliptik nesne, mumyanın karnı üzerindeki sargılarda bulundu ve "İlave F" diye adlandırdı. Ayrıca X ışını kırınımı nesnenin kalsitten yapıldığını ortaya koydu. Çalışmanın başyazarı, Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde hücre ve gelişim biyolojisi araştırma profesörü Stuart Stock, çocuğun vücudunun mumyalama sırasında hasar görmüş, nesnenin de bu nedenle mumyaya yerleştirilmiş bir tılsım olabileceğini ifade etti.

Padişah'ın sürgün ettiği mumya
HAYAT
Padişah'ın sürgün ettiği mumya

Mısır'da 3 mezardan 40 mumya çıktı
FOTOĞRAF 8
Title
Kayaların içine oyularak yapılan mezarlardaki mumyaların 10'u çocuklara ait olduğu belirtildi.
Title
Mezarların bir aileye ait olduğu tahmin ediliyor.
Title
Mumyalardan bazılarının taş, bazılarının ahşap tabutlarda bulunduğu açıklandı.
Title
Bazılarının ise tabutsuz bir şekilde defnedildiği kaydedildi.
Title
Title
Title
Title
Mısır'da 3 mezardan 40 mumya çıktı
Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı düzenlediği basın toplantısında Minye şehrindeki Tuna el-Gebel nekropolisinde 3 tarihi mezarın içinde 40 mumyanın bulunduğunu duyurdu.
Abone Ol Google News
Bilim insanlarını şaşırtan keşif

Bilim insanlarını şaşırtan keşif

​Bin 900 yıllık mumya 5 yaşındaki kız çocuğuna ait çıktı.
İrandan büyük itiraf

İran'dan büyük itiraf

'Fahrizade suikastına dair istihbarat vardı ancak ciddiye alınmadı'.
Başhekimden sahillere akın eden vatandaşa tepki: Hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

​Dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla başlatıldı.
105 gün sonra<br>ilk fotoğraf

105 gün sonra
ilk fotoğraf

​Koronavirüs nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kaldı.

Rakibinin <br>kulağını çekti

Rakibinin
kulağını çekti

​Milli futbolcunun hareketi İspanya'da gündem oldu.
Şimdi turizm zamanı

Şimdi turizm zamanı

​Terörden temizlenen ilçede turizm atağı başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.