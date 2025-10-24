Yeni Şafak
BM Güney Sudan'daki iklim değişikliğine vurgu yaptı: Zincirleme etkiler daha yıkıcı hale geldi

23:1424/10/2025, Cuma
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS), ülkede iklim değişikliğinin zincirleme etkilerinin giderek daha yıkıcı hale geldiğini bildirdi. Güney Sudan'da etkili olan sağanaklar ve taşkınlar nedeniyle binlerce kişi yerinden olurken, yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS), ülkede iklim değişikliğinin "zincirleme etkilerinin giderek daha görünür ve yıkıcı" hale geldiğini bildirdi.

UNMISS’ten yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde etkili olan sağanakların birçok topluluğun yerinden olmasına neden olduğu belirtildi.

Güney Sudan'da iklim değişikliğinin "zincirleme etkilerinin giderek daha görünür ve yıkıcı" hale geldiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bazı eyaletlerde yükselen su seviyesinin bölgeyi "tam kapsamlı bir insani krize sürükleme tehlikesi" oluşturduğu aktarıldı.

Ülkedeki sel felaketinin son yılların en kötü felaketlerinden biri olarak değerlendirildiği açıklamada, Büyük Pibor İdari Bölgesi’nde yaşanan selin 43 binden fazla kişiyi etkilediği, evleri, geçim kaynaklarını ve kritik altyapıyı yok ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Su seviyeleri yükseldikçe sağlık endişeleri de artıyor. Durgun sularda sıtma ve su kaynaklı hastalıklar hızla yayılıyor. Yalnızca iki ay içinde 5 binden fazla vaka bildirildi." denildi.

Güney Sudan’da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar ve taşkınlar sonucu meydana gelen sellerin, binlerce kişinin yaşamını olumsuz etkilediği ve yüz binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirilmişti.


