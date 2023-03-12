BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden Suriye'nin kuzeyindeki kamplara ziyaret

Maraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Suriye'nin kuzeybatısında da büyük yıkıma neden oldu. Hukukçular, Suriye'ye BM yardımlarının ulaşmasının gecikmesinin 'gereksiz' olduğunu, BM'nin ülkeye girmek için Suriye hükümetinden veya Güvenlik Konseyi'nden izin beklemesine gerek olmadığını söyledi.