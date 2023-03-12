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Dünya

BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden Suriye'nin kuzeyindeki kamplara ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’nin başkanlığındaki heyet, Suriye’nin kuzeyindeki Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampları ziyaret etti.

16:11 . 12/03/2023 Pazar
AA
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’nin başkanlığındaki heyet, Suriye’nin kuzeyindeki Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin kaldığı çadır kamplara ziyarette bulundu.


BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve beraberindeki heyet, Kilis ilçesinde Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babül Selame sınır kapsından giriş yaptı.


Grandi, Azez, Suran ve İhtimlat bölgelerinde Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin kaldığı kamplarda inceleme yaptı.


Garandi, İhtimlat beldesindeki çadır kamp yetkilileri ile saldırılardan kaçarak yerinden edilenlerle konuştu.


Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 9 Mart 2023'te Beşşar Esed’le Şam’da görüşmüştü.



#Azez
#Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi
#Suriye
32 dakika önce
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BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden Suriye'nin kuzeyindeki kamplara ziyaret
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