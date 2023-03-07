BM'nin ülkeye yardım için girmesinde Suriye hükümetinden veya Güvenlik Konseyi'nden izin beklemesine gerek yok

Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen büyük yıkımda BM'nin yardımda gecikmesinin sebebi neydi?
Maraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Suriye'nin kuzeybatısında da büyük yıkıma neden oldu. Birleşmiş Milletler'in paylaştığı verilere göre 4 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Suriye'ye BM yardımlarının neden bu kadar uzun sürede ulaştığı konusu tartışılmaya devam ediyor.
BM’nin Suriye'nin muhaliflerin yönetiminde olan kuzeybatı bölgesine yardım götürmek için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan sınır kapısı açma izni alması bir hafta sürdü. BBC Türkçe'nin yaptığı araştırmada böyle bir izne gerek olmadığı görüldü. Hukukçular, yardımların ulaşması için BM'in 'Suriye hükümetinden veya Güvenlik Konseyi'nden girmek için izin beklemesine gerek olmadığını' belirtti.