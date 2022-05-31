BM'ye 'Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları durdurulsun' mektubu yazan İtalyan gazeteci Benedetta Argentieri Öcalan'a özgürlük istedi

Türkiye'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlardan rahatsız olan beş kıtadan 75 kadın ve kadın kuruluşu temsilcisi, Birleşmiş Milletler'e bir mektup yazarak operasyonların durdurulması için baskı çağrısı yaptı.

BM'YE PKK SAVUNMASI

Eli kanlı terör örgütüne yapılan operasyonların BM Sözleşmesi ile gerekçelendirmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden 75 kadın, saldırıların durması için gerekli mekanizmaların devreye girmesini istedi.

Birleşmiş Milletler'e yazılan mektupta imzası bulunan İtalyalı gazeteci ve yönetmen Benedetta Argentieri tepki çeken açıklamalarda bulundu.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

Terör operasyonlarında asıl hedefin Kürtler olduğunu savunan İtalyan gazeteci, "Savaşın bitmesi için çözüm Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünde" ifadesini kullandı.

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Türkiye'nin NATO’ya üye olmak isteyen Finlandiya ve İsveç'e 'Kürt aktivistleri' teslim etmeleri için baskı yaptığını söyleyen Benedetta Argentieri, cezaevinde bulunan HDP'liler için de özgürlük istedi.