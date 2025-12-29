Yeni Şafak
Dünya
Ortadoğu
Bombalarla değil fırtınayla da mücadele ediyorlar

Bombalarla değil fırtınayla da mücadele ediyorlar

04:00 29/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Filistin.
Filistin.

Gazze, kış mevsiminin başından bu yana etkili olan üçüncü şiddetli alçak basınç sisteminin etkisi altında olmaya devam ediyor.

Cumartesi akşamından itibaren etkisini artıran şiddetli yağış ve fırtınalı rüzgarlar, abluka ve yıkım altında yaşam mücadelesi veren on binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin şartlarını daha da zorlaştırdı. Özellikle Gazze’nin kuzeyi, orta kesimleri ve Han Yunus çevresinde kurulan geçici kamplarda, barınma imkanları neredeyse tamamen çöktü. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde deniz taşkınları, zaten sınırlı olan eşyaların ve yardım malzemelerinin büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Yerinden edilen Filistinliler, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere binlerce kişinin geceyi açıkta ve ıslak zeminde geçirmek zorunda kaldığını, ısınma ve kuru gıda imkanlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını belirtti.

DAHA KÖTÜSÜ BEKLENİYOR

Filistin Meteoroloji Dairesi, rüzgar hızının tehlikeli seviyelere ulaşabileceği, sel oluşumları ve kaygan zemin riskinin artacağı yönünde uyarılarda bulundu. Ancak Gazze’de yaşayan Filistşnliler için bu uyarılara karşı alınabilecek fiili bir önlem imkanı bulunmuyor. Uzmanlar, mevcut çadırların uluslararası standartların çok altında olduğunu, İsrail’in sınır kapılarını kapalı tutması ve barınma malzemelerinin girişini engellemesi nedeniyle daha dayanıklı çadırlar, prefabrik yapılar ve temel altyapı ekipmanlarının bölgeye sokulamadığını vurguladı. İsrail’in gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor. Meteoroloji uzmanları, bugünden itibaren yeni ve daha etkili bir alçak basınç sisteminin Gazze’yi vuracağı belirtildi.



