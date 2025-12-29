Bombalarla değil fırtınayla da mücadele ediyorlar

Cumartesi akşamından itibaren etkisini artıran şiddetli yağış ve fırtınalı rüzgarlar, abluka ve yıkım altında yaşam mücadelesi veren on binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin şartlarını daha da zorlaştırdı. Özellikle Gazze’nin kuzeyi, orta kesimleri ve Han Yunus çevresinde kurulan geçici kamplarda, barınma imkanları neredeyse tamamen çöktü. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde deniz taşkınları, zaten sınırlı olan eşyaların ve yardım malzemelerinin büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Yerinden edilen Filistinliler, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere binlerce kişinin geceyi açıkta ve ıslak zeminde geçirmek zorunda kaldığını, ısınma ve kuru gıda imkanlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını belirtti.