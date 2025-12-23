Soykırımın hedefi tüm Filistin

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Tel Aviv’deki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin Batı Şeria’da 19 yeni yerleşim kurulması için sunulan tasarıyı onaylamasına tepki gösterdi. FKÖ’den yapılan açıklamada, tasarının onaylanmasının Filistin coğrafyasına karşı yürütülen bir "soykırım savaşı" olduğu belirtilerek, bunun durdurulması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuldu. Açıklamada, tasarının onaylanmasının "Filistin coğrafyasını sömürgeci yerleşim projesi lehine silmeye yönelik yarışta atılmış bir adım" ve "soykırım savaşı" olduğu vurgulandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, Yahudi yerleşimlerini meşrulaştırmayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, ikilinin aynı zamanda bir Filistin devletinin kurulma ihtimalini ortadan kaldırmayı hedefleyen stratejik bir vizyon doğrultusunda hareket ettiği kaydedildi.

Gazze’de 7 Ekim 2023’te soykırım savaşı başlatan işgalci İsrail ordusu, buna eş zamanlı olarak Batı Şeria’da da saldırılarını yoğunlaştırırken buradaki yasa dışı Yahudi yerleşimcileri koruyan ve hesap vermelerini engelleyen kanunlar çıkarıyor. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in bölgeyi ilhak politikalarını uygulayan işgal hükümeti ise Smotrich’in yeni Yahudi yerleşimleri kurulması yönündeki tüm kanun tasarılarını onaylıyor. İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin yasa dışı yerleşimci sayısı ise 500 bini aşıyor. İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor. İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, 2025 yılı başında Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin, Tubas ve Tulkerim kentleri ile çevresindeki kamplarda başlattıkları yoğun askeri operasyonlar sonucunda da 250 bin Filistinlinin göç etmesine sebep olarak bölgenin demografisini değiştirme yönünde adımlarını hızlandırmışlardı.