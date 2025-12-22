Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
UNRWA: Suriye'deki Filistinli mültecilerin yüzde 40'ı yerinden edilmiş halde

UNRWA: Suriye'deki Filistinli mültecilerin yüzde 40'ı yerinden edilmiş halde

13:1722/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
UNRWA, Suriye'de yaşayan Filistinli mültecilerin yüzde 40'ının yerinden edilmiş halde olduğunu bildirdi.
UNRWA, Suriye'de yaşayan Filistinli mültecilerin yüzde 40'ının yerinden edilmiş halde olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Suriye'de yaşayan Filistinli mültecilerin yüzde 40'ının yerinden edilmiş halde olduğunu bildirdi.

UNRWA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşayan Filistinli mültecilere yardımların sürdüğünü belirtti.


Açıklamada, "Suriye'deki krizin üzerinden yıllar geçmesinin ardından ülkedeki Filistinli mültecilerin yüzde 40'ı hala yerinden edilmiş haldeler." ifadeleri kullanıldı.


UNRWA'nın Suriye'de barınacak yeri olmayan ailelere acil yardım çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, bu ülkede yaşayan Filistinli mültecilerin de yardıma muhtaç olduklarına dikkat çekildi.



#Filistinli Mülteciler
#suriye
#UNRWA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İZSU su kesintisi planı: 22 Aralık İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gelecek?