Dışişleri Bakanlığından İsrail'in UNRWA baskınına kınama: Uluslararası hukukun açık ihlali

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in UNRWA baskınına kınama: Uluslararası hukukun açık ihlali

Ankara, UNRWA'ya yönelik baskını uluslararası hukuk ihlali saydı.
Ankara, UNRWA’ya yönelik baskını uluslararası hukuk ihlali saydı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Doğu Kudüs’teki UNRWA binasına yaptığı baskını “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Açıklamada, İsrail’in UNRWA’nın faaliyetlerini engellemek yerine kolaylaştırmakla yükümlü olduğuna dikkat çekildi. Filistinli mültecilere sunulan hizmetlerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu belirtilirken, uluslararası topluma İsrail’e karşı caydırıcı adımlar atma ve UNRWA’ya destek verme çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs’te bulunan BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) binasına yönelik düzenlediği baskını kınadı.

Açıklamada, İsrail’in diplomatik dokunulmazlığa sahip bir BM binasına böyle bir eylemle müdahalesinin “uluslararası hukukun açık ihlali” olduğu vurgulandı.

Bakanlık, Uluslararası Adalet Divanı’nın 22 Ekim 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararına atıf yaparak İsrail’in, UNRWA’nın faaliyetlerini engellemek bir yana, bunları kolaylaştırmakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Filistinli mültecilere sunulan hizmetlerin engellenmesinin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, İsrail’in eylemlerinin Filistinlilerin temel haklarının korunmasına doğrudan zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada uluslararası topluma da çağrı yapılarak, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı caydırıcı tedbirler alınması ve UNRWA’ya destek verilmesi gerektiği vurgulandı.



