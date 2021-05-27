Dünya Boris Johnsonın zor anları Gözlerimin içine bak ve söyle Filistinlileri öldüren silahları sen mi sattın
AVRUPA

Boris Johnson'ın zor anları: Gözlerimin içine bak ve söyle Filistinlileri öldüren silahları sen mi sattın

İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana, Başbakan Boris Johnson'a, İsrail'in Filistinlilere yönelik savaş suçlarında İngiliz yapımı silahların kullanılıp kullanılmadığını sordu. Milletvekili, Johnson'ın soruya yanıt veremediğini, sorusunun yanıtsız kaldığını ifade etti. sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sultana, "Bugün Başbakana gözlerimin içine bakıp bana bu üç Filistinli çocuğu ve yüzlercesini öldüren savaş suçlarında İngiliz yapımı silahların kullanılmadığını söyleyip söyleyemeyeceğini sordum. Yapamadı. Utanç verici" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Boris Johnsonın zor anları: Gözlerimin içine bak ve söyle Filistinlileri öldüren silahları sen mi sattın
İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana, Başbakan Boris Johnson'ın Avam Kamarası'nda katıldığı "Başbakan'a sorular" programında, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını gündeme getirdi. İsrail'in Gazze'ye yaptığı son hava saldırılarında 63'ten fazlası çocuk 245 Filistinlinin öldürüldüğünü hatırlatan Sultana, "Filistin'in özgürlük çağrısı hiç bu kadar yüksek olmamıştı ancak bu muhafazakar hükümet, inkarda suç ortağı. Bu hükümet ve Johnson, 2015'ten beri İsrail'e 400 milyon pounddan fazla silah satışını onayladı." ifadelerini kullandı.

  • Sultana, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 5, 9 ve 13 yaşlarındaki 3 Filistinli çocuğunun fotoğrafını Başbakan Johnson'a göstererek, "Gözlerimin içine bakıp, bana bu üç Filistinli çocuğu ve yüzlercesini öldüren savaş suçlarında İngiliz yapımı silahların kullanılmadığını söyle." dedi.

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"Utanç verici"

Milletvekili Sultana'nın ardından söz alan Başbakan Johnson, şunları söyledi: "İsrail ve Gazze'de gördüğümüz korkunç çatışmayı kimse bir daha görmek istemiyor. Sanırım hepimiz ateşkes ve gerginliğin azalmasından memnuniyet duyduk. İngiliz hükümetinin konumuna gelince, görmek istediğimiz şey, iki devletli çözüm. İngiliz hükümeti yıllardır bu yönde çaba gösterdi ve göstermeye de devam ediyor."

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  • Sultana, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Bugün Başbakana gözlerimin içine bakıp bana bu üç Filistinli çocuğu ve yüzlercesini öldüren savaş suçlarında İngiliz yapımı silahların kullanılmadığını söyleyip söyleyemeyeceğini sordum. Yapamadı. Utanç verici." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetti.

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