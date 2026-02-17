Yeni Şafak
British Museum'dan "Filistin" açıklaması: Tepkiler büyüdü

British Museum'dan "Filistin" açıklaması: Tepkiler büyüdü

16:1717/02/2026, Salı
AA
British Museum
British Museum

İngiltere'de dünyanın birçok bölgesinden tartışmalı şekilde getirilen arkeolojik eserlerle oluşturulan "British Museum", antik Orta Doğu'ya ilişkin sergilerinde yer alan bazı harita ve bilgilendirme panolarından "Filistin" ifadesini kaldırmadığını duyurdu.

British Museum Sözcüsü, İngiliz "The Telegraph" gazetesinin "British Museum, eski Orta Doğu sergilerinden 'Filistin' ifadesini kaldırdı" başlığıyla yayınladığı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sözcü, gazetenin haberinin "kesinlikle doğru olmadığını", çağdaş ve tarihi bir dizi galeride "Filistin" adını kullanmaya devam ettiklerini belirtti.

Müze: BM terminolojisini kullanıyoruz

Müzeden daha önce yapılan açıklamada, Orta Doğu galerilerindeki bazı etiketler ve haritaların, eski kültürel bölgeleri göstermek için değiştirildiği ve MÖ 2. bin yılın sonlarında güney Levant için daha uygun olan "Kenan" gibi terimlerin kullanıldığı belirtilmişti.

Modern sınırları gösteren haritalarda, Birleşmiş Milletler (BM) terminolojisinin kullanıldığı kaydedilen açıklamada, uygun durumlarda "Filistinli" ifadesinin kültürel veya etnografik tanımlayıcı olarak yer aldığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Açıkça belirtmek gerekirse, yukarıda bahsedilen değişikliklerle ilgili kararlar bağımsız olarak alınmış olup, İsrail İçin İngiliz Avukatlar (UKLFI) grubu tarafından gönderilen mektuba yanıt olarak alınmamıştır." denilmişti.

The Telegraph, müzenin "Filistin" ifadesini kaldırdığını öne sürmüştü

The Telegraph gazetesinin 14 Şubat Cumartesi günü yayımladığı haberde, müzenin
"Filistin"
ifadesini kaldırma kararının, gelen şikayetler üzerine alındığı öne sürülmüştü.

Haberde, söz konusu değişikliğin, ziyaretçi araştırmalarının ardından ve İngiltere merkezli İsrail yanlısı "İsrail İçin İngiliz Avukatlar (UKLFI)" grubunun dile getirdiği endişeler sonrasında yapıldığı iddia edilmişti.




