Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi

Yerel basında çıkan haberlere göre, Traore, başkent Vagadugu'da sivil toplum örgütü temsilcileri ve din adamlarıyla yaptığı toplantıda, ordudan bir grubun geçen hafta geçiş hükûmetini devirmeye çalıştığını belirtti.

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Traore, darbe girişiminin "çevresindekiler ve vatandaşların" yardımıyla engellendiğini kaydetti.

Girişimin arkasında kimlerin olduğunu bildiğini dile getiren Traore, yine de onları tutuklamak yerine diyalog yolunu tercih ettiğinin altını çizdi.

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Traore, din adamları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden "teyakkuzda" olmalarını isteyerek tüm vatandaşların geçiş hükumetini desteklemesini talep etti.

Henüz 34 yaşında olan Yüzbaşı Traore, 30 Eylül'de yine darbeyle başa gelen Paul-Henri Damiba'yı devirerek yönetimin başına geçmişti.

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Sosyal medyada geçen hafta Burkina Faso'da yeni bir darbe girişiminde bulunulduğuna ilişkin bazı paylaşımlar yapılmıştı.