Dünya Burkina Fasoda darbe girişimi engellendi
AFRİKA

Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi

Burkina Faso'da 30 Eylül'deki darbeyle başa gelen Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, hükûmetine karşı darbe girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Burkina Fasoda darbe girişimi engellendi
Traore, darbe girişiminin "çevresindekiler ve vatandaşların" yardımıyla engellendiğini kaydetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Traore, başkent Vagadugu'da sivil toplum örgütü temsilcileri ve din adamlarıyla yaptığı toplantıda, ordudan bir grubun geçen hafta geçiş hükûmetini devirmeye çalıştığını belirtti.

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Burkina Faso'da devrik lider Kabore 4 ay sonra serbest kaldı

Traore, darbe girişiminin "çevresindekiler ve vatandaşların" yardımıyla engellendiğini kaydetti.

Girişimin arkasında kimlerin olduğunu bildiğini dile getiren Traore, yine de onları tutuklamak yerine diyalog yolunu tercih ettiğinin altını çizdi.

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Burkina Faso’da askeri hareketlilik yaşanıyor

Traore, din adamları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden "teyakkuzda" olmalarını isteyerek tüm vatandaşların geçiş hükumetini desteklemesini talep etti.

Henüz 34 yaşında olan Yüzbaşı Traore, 30 Eylül'de yine darbeyle başa gelen Paul-Henri Damiba'yı devirerek yönetimin başına geçmişti.

Burkina Faso’da Fransız darbesi önlendi
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Burkina Faso’da Fransız darbesi önlendi

Sosyal medyada geçen hafta Burkina Faso'da yeni bir darbe girişiminde bulunulduğuna ilişkin bazı paylaşımlar yapılmıştı.

Burkina Faso'da askeri darbe: Özel bir konutta tutulan Cumhurbaşkanı Kabore ilk kez görüntülendi
FOTOĞRAF 17
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Yerel basında çıkan haberlere göre, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Birleşmiş Milletlerden (BM) bir heyet, darbe sonrası Burkina Fasoyu ziyaret etti.
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Nijerya, Benin, Gambiya ve Gana Dışişleri Bakanlarının bulunduğu heyete, BM Genel Sekreteri Batı Afrika ve Sahel (UNOWAS) Özel Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif de eşlik etti.
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Önce cunta lideri Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba ile görüşen heyet, ardından 24 Ocaktan beri özel bir konutta tutulan devrik lider Roch Christian Kaboreyi ziyaret etti.
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Heyetin Kaboreyi ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medyada da yer aldı.
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Heyetin Kaboreyi ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medyada da yer aldı.
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Heyetin Kaboreyi ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medyada da yer aldı.
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Heyetin Kaboreyi ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medyada da yer aldı.
Title
Heyetin Kaboreyi ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medyada da yer aldı.
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Ziyaret sonrası konuşan heyetin lideri Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, Kabore ile görüşebildiklerini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
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Heyetin ziyarete dair hazırlayacağı rapor, ECOWASın 3 Şubatta Gananın başkenti Akrada düzenleyeceği zirvede sunulacak.
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ECOWAS, 28 Ocakta düzenlediği olağanüstü zirvede Burkina Fasonun üyeliğini askıya almıştı.
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ECOWAS, 28 Ocakta düzenlediği olağanüstü zirvede Burkina Fasonun üyeliğini askıya almıştı.
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ECOWAS, 28 Ocakta düzenlediği olağanüstü zirvede Burkina Fasonun üyeliğini askıya almıştı.
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Burkina Fasoda bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonu RTBde darbe bildirisi okunmuştu.
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Kendilerine Muhafaza ve Yenilenme İçin Vatansever Hareket (MPSR) adını veren grubun liderinin Yarbay Damiba olduğu duyurulmuştu.
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Burkina Fasoda asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore daha sonra istifa etmişti.
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Burkina Faso'da askeri darbe: Özel bir konutta tutulan Cumhurbaşkanı Kabore ilk kez görüntülendi
Burkina Faso'da 24 Ocak'taki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore, o tarihten bu yana ilk kez görüntülendi. Ziyaret sonrası konuşan heyetin lideri Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, Kabore ile görüşebildiklerini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.


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