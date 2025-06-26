Caner Gönyeli tatbikatı başarıyla tamamlandı: Doğu Akdeniz’de arama kurtarma mesajı

Türkiye, Doğu Akdeniz çevresindeki çatışma ortamına rağmen tatbikatlarına devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 2025, deniz safhasının da başarıyla icra edilmesinin ardından sona erdi. Tatbikatın fiilî bölümü 24-25 Haziran tarihlerinde Doğu Akdeniz'de, uluslararası sularda ve KKTC karasuları çevresinde gerçekleştirildi.
Türkiye ve KKTC arama kurtarma unsurlarının geniş katılımıyla düzenlenen tatbikatta; Türkiye’den 1 fırkateyn, 1 insansız hava aracı, 3 Sahil Güvenlik korveti, 4 Sahil Güvenlik botu, 7 helikopter, 3 uçak, 2 arama kurtarma timi, 1 Özel Harekât Timi ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi görev aldı. KKTC’den ise 5 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 2 römorkör, 2 bot ve 5 arama kurtarma timi tatbikata katıldı.
GERÇEĞİNİ ARATMAYAN SENARYO
Tatbikatın deniz safhası, sancak gemisi TCSG Yaşam’ın Gazimağusa Limanı’ndan ayrılmasıyla başladı. Tatbikat senaryosu kapsamında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde, KKTC kara suları dışında bir kuru yük gemisiyle ticari yatın çarpışması sonucu çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu bölgede arama kurtarma harekâtı icra edildi.
Denizde kalan kazazedeler için uçaktan arama kurtarma kiti atıldı, ardından TCSG Güven’e ait hızlı kurtarma botları ile kurtarma operasyonu sürdürüldü. Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçaklar ise bölgeye paraşütle arama kurtarma timi indirerek kritik destek sağladı.
GÖÇMEN GEMİSİNE MÜDAHALE
Senaryo gereği kazaya karışan kuru yük gemisi kaçmaya çalıştı. Sahil Güvenlik botlarının yaptığı uyarılara rağmen durmayan gemiye, Sahil Güvenlik Özel Harekât Timi operasyon düzenledi. Müdahale sırasında göçmenler tarafından çıkarılan yangın, TCSG Güven ve Söndüren-10 römorkörü tarafından başarıyla söndürüldü. Mürettebat ve göçmenler güvenli şekilde tahliye edildi.
Tatbikatın ikinci bölümünde ise ticari bir gemiyle akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin kurtarılmasına yönelik faaliyetler icra edildi. Aynı zamanda çevre kirliliğinin önüne geçmek için tanker çevresine bariyer kuruldu.
Tatbikat, tüm hava ve deniz unsurlarının TCSG Yaşam önünde gerçekleştirdiği selamlama geçişiyle sona erdi.
ÖNCE İNSAN PRENSİBİYLE
Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, tatbikat sonunda yaptığı açıklamada tatbikatın; Doğu Akdeniz'de, KKTC hava sahası, kara suları, ana karası ve Türkiye'nin Arama Kurtarma Bölgesi içerisindeki uluslararası sularda icra edildiğini belirtti.