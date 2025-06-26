Caner Gönyeli tatbikatı başarıyla tamamlandı: Doğu Akdeniz’de arama kurtarma mesajı

Türkiye ve KKTC arama kurtarma unsurlarının geniş katılımıyla düzenlenen tatbikatta; Türkiye’den 1 fırkateyn, 1 insansız hava aracı, 3 Sahil Güvenlik korveti, 4 Sahil Güvenlik botu, 7 helikopter, 3 uçak, 2 arama kurtarma timi, 1 Özel Harekât Timi ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi görev aldı. KKTC’den ise 5 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 2 römorkör, 2 bot ve 5 arama kurtarma timi tatbikata katıldı.

GERÇEĞİNİ ARATMAYAN SENARYO

Tatbikatın deniz safhası, sancak gemisi TCSG Yaşam’ın Gazimağusa Limanı’ndan ayrılmasıyla başladı. Tatbikat senaryosu kapsamında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde, KKTC kara suları dışında bir kuru yük gemisiyle ticari yatın çarpışması sonucu çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu bölgede arama kurtarma harekâtı icra edildi.

Sinyalin alınmasıyla birlikte hem Türkiye hem KKTC arama kurtarma teşkilatları harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait CN-235 tipi uçakla yapılan keşif uçuşu sonucunda kazazedeler tespit edildi. Helikopterlerle bölgeye intikal eden ekipler, kazazedeleri “quick strop” yöntemiyle ve yüzer sedyelerle kurtardı. Yaralılar helikopterlerle TCSG Güven gemisine sevk edildi.

Denizde kalan kazazedeler için uçaktan arama kurtarma kiti atıldı, ardından TCSG Güven’e ait hızlı kurtarma botları ile kurtarma operasyonu sürdürüldü. Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçaklar ise bölgeye paraşütle arama kurtarma timi indirerek kritik destek sağladı.

GÖÇMEN GEMİSİNE MÜDAHALE

Senaryo gereği kazaya karışan kuru yük gemisi kaçmaya çalıştı. Sahil Güvenlik botlarının yaptığı uyarılara rağmen durmayan gemiye, Sahil Güvenlik Özel Harekât Timi operasyon düzenledi. Müdahale sırasında göçmenler tarafından çıkarılan yangın, TCSG Güven ve Söndüren-10 römorkörü tarafından başarıyla söndürüldü. Mürettebat ve göçmenler güvenli şekilde tahliye edildi.

Tatbikatın ikinci bölümünde ise ticari bir gemiyle akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin kurtarılmasına yönelik faaliyetler icra edildi. Aynı zamanda çevre kirliliğinin önüne geçmek için tanker çevresine bariyer kuruldu.

Tatbikat, tüm hava ve deniz unsurlarının TCSG Yaşam önünde gerçekleştirdiği selamlama geçişiyle sona erdi.

ÖNCE İNSAN PRENSİBİYLE

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, tatbikat sonunda yaptığı açıklamada tatbikatın; Doğu Akdeniz'de, KKTC hava sahası, kara suları, ana karası ve Türkiye'nin Arama Kurtarma Bölgesi içerisindeki uluslararası sularda icra edildiğini belirtti.

Koramiral Kendir, "Tatbikatın amacı; denizde ve karada ortaya çıkabilecek arama kurtarma ihtiyaçlarını tespit etmek, müdahale süresini minimuma indirmek ve iki ülkenin teşkilatları arasındaki koordinasyonu geliştirmektir" dedi.

Açıklamasında “Önce insan” prensibine dikkat çeken Kendir, arama kurtarma teşkilatlarının bu tür tatbikatlarla kapasitesini sürekli artırdığını ve her koşulda zorda kalan insanlara ulaşma sorumluluğunun bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı.







