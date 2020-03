Cep telefonu sinyalleri izlendi: Koronavirüsün Florida'daki bir festivalden tüm ABD'ye nasıl yayıldığı tespit edildi

ABD'de Florida'da bir bahar festivalinde buluştuktan sonra evlerine geri dönen on binlerce gencin virüsü nasıl yaydığı kayıt altına alındı. Cep telefonu sinyalleri ile insan hareketlerinin kaydediliği bir platform geliştiren X-Mode adlı bir şirket tarafından Tectonix veri görselleştirme programı kullanarak elde edilen görüntülerde virüsün tüm ABD'ye nasıl yayıldığı gözler önüne serildi.

Want to see the true potential impact of ignoring social distancing? Through a partnership with @xmodesocial, we analyzed secondary locations of anonymized mobile devices that were active at a single Ft. Lauderdale beach during spring break. This is where they went across the US: pic.twitter.com/3A3ePn9Vin — Tectonix GEO (@TectonixGEO) March 25, 2020

Cep telefon sinyallerini izleyerek salgının nasıl yayıldığını tespit etme ABD'de bir süredir kullanılan bir yöntem.

Cep telefonları izleniyor

Wall Street Journal'in haberine göre ABD hükümeti ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) cep telefonu verilerini kullanarak belirli coğrafi alanlarda insanların hareketlerini ve yer değiştirmelerini incelemeye başladı. Yaklaşık 500 şehirde yaşayan çoğu vatandaşın telefonuna erişim sağlanabiliyor.

Milyonlarca insanın telefon hareketlerinin izlendiği portalın kuruluş amacı, koronavirüsün ABD'de nasıl yayıldığını öğrenmeye çalışmak olarak açıklanıyor. Ülkede büyük kalabalıkların hangi destinasyonları takip ettiği belirlenerek yetkililere iletiliyor. Örneği New York'ta yaşayan birçok ABD vatandaşının son zamanlarda sıkça Brooklyn'i ziyaret ettiği gözlemlendiği ve yetkililere durumun bildirildiği belirtiliyor.

Konum takibinden ayrıca kullanıcıların mağaza ve alışveriş merkezlerine gidip gitmediği dolayısıyla virüsün ekonomiye olan etkisinin de takip edildiği belirtiliyor. ABD'de bir grup teknoloji şirketi ve veri sağlayıcısının CDC'ye analiz ve veri toplamada yardımcı olduğu biliniyor.