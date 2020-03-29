Dünya Cep telefonu sinyalleri izlendi Koronavirüsün Floridadaki bir festivalden tüm ABDye nasıl yayıldığı tespit edildi
AMERİKA

Cep telefonu sinyalleri izlendi: Koronavirüsün Florida'daki bir festivalden tüm ABD'ye nasıl yayıldığı tespit edildi

Florida'da bir festivalden dönen on binlerce gencin ABD'nin birçok eyaletine koronavirüsü nasıl yaydığı kayıt altına alındı. Cep telefonu sinyallerinin izlenmesi ile elde edilen verilere göre tek bir festival salgının tüm ABD'ye yayılmasına yetti. ABD hükümeti ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) cep telefonu verilerini kullanarak belirli coğrafi alanlarda insanların hareketlerini ve yer değiştirmelerini incelemeye başladı. Yaklaşık 500 şehirde yaşayan çoğu vatandaşın telefonuna erişim sağlanabiliyor. CDC sinyallerin takip edilmesi için birçok teknoloji şirketi ile işbirliği yapıyor.

Zeynep Gül Yeni Şafak
ABD'de virüsün nasıl yayıldığını tespit etmek amacıyla cep telefonlarının sinyal verileri kullanılıyor.
ABD'de virüsün nasıl yayıldığını tespit etmek amacıyla cep telefonlarının sinyal verileri kullanılıyor.

ABD'de Florida'da bir bahar festivalinde buluştuktan sonra evlerine geri dönen on binlerce gencin virüsü nasıl yaydığı kayıt altına alındı. Cep telefonu sinyalleri ile insan hareketlerinin kaydediliği bir platform geliştiren X-Mode adlı bir şirket tarafından Tectonix veri görselleştirme programı kullanarak elde edilen görüntülerde virüsün tüm ABD'ye nasıl yayıldığı gözler önüne serildi.

Cep telefon sinyallerini izleyerek salgının nasıl yayıldığını tespit etme ABD'de bir süredir kullanılan bir yöntem.

Cep telefonları izleniyor

Wall Street Journal'in haberine göre ABD hükümeti ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) cep telefonu verilerini kullanarak belirli coğrafi alanlarda insanların hareketlerini ve yer değiştirmelerini incelemeye başladı. Yaklaşık 500 şehirde yaşayan çoğu vatandaşın telefonuna erişim sağlanabiliyor.

Milyonlarca insanın telefon hareketlerinin izlendiği portalın kuruluş amacı, koronavirüsün ABD'de nasıl yayıldığını öğrenmeye çalışmak olarak açıklanıyor. Ülkede büyük kalabalıkların hangi destinasyonları takip ettiği belirlenerek yetkililere iletiliyor. Örneği New York'ta yaşayan birçok ABD vatandaşının son zamanlarda sıkça Brooklyn'i ziyaret ettiği gözlemlendiği ve yetkililere durumun bildirildiği belirtiliyor.

Konum takibinden ayrıca kullanıcıların mağaza ve alışveriş merkezlerine gidip gitmediği dolayısıyla virüsün ekonomiye olan etkisinin de takip edildiği belirtiliyor. ABD'de bir grup teknoloji şirketi ve veri sağlayıcısının CDC'ye analiz ve veri toplamada yardımcı olduğu biliniyor.

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