Cerablus'taki bomba yüklü araçla terör saldırısı: 9 sivil yaralandı

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Cerablus'da PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu, biri çocuk 9 sivil yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Kana susamış PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Cerablus merkezinde yine bombalı araç patlattı. Teröristlerin günlük yaşantısına devam eden masum sivilleri hedef aldığı saldırıda 1'i çocuk olmak üzere, toplam 9 sivil yaralandı."
Kana susamış PKK/YPG’li teröristler Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde bulunan Cerablus merkezinde yine bombalı araç patlattı. Teröristlerin günlük yaşantısına devam eden masum sivilleri hedef aldığı saldırıda 1’i çocuk olmak üzere toplam 9 sivil yaralandı.#MSB#TSKpic.twitter.com/lI4MnLl7wg
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2019