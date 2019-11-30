Dünya Cerablustaki bomba yüklü araçla terör saldırısı 9 sivil yaralandı
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Cerablus'taki bomba yüklü araçla terör saldırısı: 9 sivil yaralandı

Cerablus'taki bomba yüklü araçla terör saldırısı: 9 sivil yaralandı

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Cerablus'da PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu 1 'i çocuk olmak üzere 9 sivil yaralandı.

Haber Merkezi AA
Cerablus'ta bomba yüklü araçla terör saldırısı yapıldı.
Cerablus'ta bomba yüklü araçla terör saldırısı yapıldı.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Cerablus'da PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu, biri çocuk 9 sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kana susamış PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Cerablus merkezinde yine bombalı araç patlattı. Teröristlerin günlük yaşantısına devam eden masum sivilleri hedef aldığı saldırıda 1'i çocuk olmak üzere, toplam 9 sivil yaralandı."

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