Çin'den İsrail'in Somaliland'ı tanımasına tepki: Bencil çıkarları bırakın

13:1529/12/2025, Pazartesi
AA
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien

Çin, İsrail'in Somaliland bölgesini bağımsız devlet olarak tanıma kararına karşı olduğunu bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien "Hiçbir ülke kendi bencil çıkarları için bir başka ülkenin iç ayrılıkçı güçlerini destekleyip cesaretlendirmemeli" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Lin Cien
, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Çin'in Somali'nin egemenliğini, birliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayan Sözcü Lin,
"Çin, Somali'nin topraklarını bölmeye yönelik her türlü girişime karşıdır."
dedi.
Lin, İsrail'in adımının çok sayıda ülke ve uluslararası örgüt tarafından kınandığını hatırlatarak,
"Hiçbir ülke kendi bencil çıkarları için bir başka ülkenin iç ayrılıkçı güçlerini destekleyip cesaretlendirmemeli."
ifadesini kullandı.

Somaliland'ın Somali'nin ayrılmaz bir parçası ve Somali'nin iç meselesi olduğunu kaydeden Lin, bu sorunun Somali halkı tarafından, dış müdahale olmadan, ülkenin ulusal koşullarına uygun tarzda çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sözcü Lin, Somaliland otoritelerine de gidilen istikameti görmeleri, dış güçlerle işbirliğine son vererek ayrılıkçı yoldan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

⁠İsrail Somaliland'i tanıyan tek "ülke"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, "Somaliland'i tanıyan tek ülke" oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.




#Çin
#israil
#Somali
#Somalialand
#tanıma
