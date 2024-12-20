Culani ile ilk temas: ABD heyeti Şam’da

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey diplomatların bulunduğu bir heyet Suriye’nin başkenti Şam’da temaslarda bulanacak. Diplomatlar ilk olarak Suriyeli devrimcilerin lideri Ahmed el-Şara ile bir araya geldi. ABD’li yetkililerin HTŞ’nin diğer yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.