Culani ile ilk temas: ABD heyeti Şam’da

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey diplomatların yer aldığı heyet Suriye devriminin liderlerinden Ahmed el-Şara (Culani) ile görüşmek için Şam’a gitti.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey diplomatların bulunduğu bir heyet Suriye’nin başkenti Şam’da temaslarda bulanacak. Diplomatlar ilk olarak Suriyeli devrimcilerin lideri Ahmed el-Şara ile bir araya geldi. ABD’li yetkililerin HTŞ’nin diğer yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.
Kalabalık heyet geldi
ABD ile Suriye’nin yeni yöneticileri arasındaki ilk resmi görüşmede ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Başkanlık Rehine İşleri Temsilcisi Roger Carstens ve Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye işlerini yönetmekle görevlendirilen yeni Kıdemli Danışman Daniel Rubinstein yer aldı.
Batı ziyaretlerinin ardından
Ziyaret, Batılı hükümetlerin Ahmed El Şara'yla görüşmeye başladıkları ve grubu üzerindeki terörist damgasını kaldırıp kaldırmamayı tartıştığı bir dönemde gerçekleşti. ABD heyetinin seyahati son günlerde Fransa ve İngiltere ile yapılan temasların ardından düzenlendi.