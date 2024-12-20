Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Culani ile ilk temas: ABD heyeti Şam’da

Culani ile ilk temas: ABD heyeti Şam’da

Dış Haberler
11:4320/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Culani ve ABD heyetinin görüşmesi başladı.
Culani ve ABD heyetinin görüşmesi başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey diplomatların yer aldığı heyet Suriye devriminin liderlerinden Ahmed el-Şara (Culani) ile görüşmek için Şam’a gitti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey diplomatların bulunduğu bir heyet Suriye’nin başkenti Şam’da temaslarda bulanacak. Diplomatlar ilk olarak Suriyeli devrimcilerin lideri Ahmed el-Şara ile bir araya geldi. ABD’li yetkililerin HTŞ’nin diğer yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.


Kalabalık heyet geldi

ABD ile Suriye’nin yeni yöneticileri arasındaki ilk resmi görüşmede ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Başkanlık Rehine İşleri Temsilcisi Roger Carstens ve Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye işlerini yönetmekle görevlendirilen yeni Kıdemli Danışman Daniel Rubinstein yer aldı.


Batı ziyaretlerinin ardından

Ziyaret, Batılı hükümetlerin Ahmed El Şara'yla görüşmeye başladıkları ve grubu üzerindeki terörist damgasını kaldırıp kaldırmamayı tartıştığı bir dönemde gerçekleşti. ABD heyetinin seyahati son günlerde Fransa ve İngiltere ile yapılan temasların ardından düzenlendi.




#Suriye
#ABD
#Şam
#Culani

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2024/2 KPSS nitelik kodları ve anlamları: 2001, 3001, 4001, 3019 nitelik kodu nedir?