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Dünya Dağlık Karabağda çatışmalar şiddetlendi Ermenistana ait iki Su-25 savaş uçağı düştü
ASYA

Dağlık Karabağ'da çatışmalar şiddetlendi: Ermenistan'a ait iki Su-25 savaş uçağı düştü

Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait iki Su-25 savaş uçağı Vardenis hattında düştü. Azerbaycan kaynakları, Su-25 savaş uçaklarının Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 savaş uçağınca düşürüldüğünü öne sürdü. Ermenistan'a ait savaş uçaklarının Ağdere-Ağdam'daki Azerbaycan birliklerine saldırmayı planladığı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda 4. güne girildi.

Stratejik Vardenis hattında ağır kayıplar veren Ermenistan güçleri, bölgedeki Azerbaycan birliklerine saldırmak için iki adet Su-25 savaş uçağı kaldırdı.

  • Azerbaycan kaynakları, savaş uçaklarının MiG-29 savaş uçağınca düşürüldüğünü belirtti.

Savaş uçaklarının Ağdere-Ağdam'daki taruz halindeki Azerbaycan birliklerini arkadan bombalamayı planladığı öğrenildi.

ERMENİSTAN AĞIR KAYIPLAR VERDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği"

Ermenistan cehpesindeki Bayraktar İHA paniği kamerada
OYNAT 01:23
Ermenistan cehpesindeki Bayraktar İHA paniği kamerada
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bayraktar İHA/SİHA'nın gökyüzündeki sesiyle paniğe kapılan işgalcilerin korku dolu anları kameralara yansıdı.


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