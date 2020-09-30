Dağlık Karabağ'da çatışmalar şiddetlendi: Ermenistan'a ait iki Su-25 savaş uçağı düştü

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda 4. güne girildi.
Stratejik Vardenis hattında ağır kayıplar veren Ermenistan güçleri, bölgedeki Azerbaycan birliklerine saldırmak için iki adet Su-25 savaş uçağı kaldırdı.
- Azerbaycan kaynakları, savaş uçaklarının MiG-29 savaş uçağınca düşürüldüğünü belirtti.
Savaş uçaklarının Ağdere-Ağdam'daki taruz halindeki Azerbaycan birliklerini arkadan bombalamayı planladığı öğrenildi.
ERMENİSTAN AĞIR KAYIPLAR VERDİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği"