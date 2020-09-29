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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Ermenistan uçağını vurmadı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini iddia etmişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'ın iddialarını yalanladı. Altun, "Türk F-16’sının Ermeni uçağını düşürdüğü iddiası doğru değil. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Açıklamada, "Hava muharebeleri sırasında bir askeri görev yerine getirilirken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Ermenistan hava sahasındaki Ermeni Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Uçağın pilotu, kahramanca öldü" denildi.

Azerbaycan da iddiaları reddetti

İddiaların ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklama yaparak haberi yalanladı. Altun, "Türkiye Ermeni uçağını vurmadı" ifadelerini kullandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türk F-16'sının Ermenistan'ın SU-25 uçağını vurduğuna dair açıklamayı yalanladı.

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Türkiye'yi saldırganlıkla suçlamıştı

Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, Türkiye’yi Ermenistan'a karşı doğrudan saldırganlıkla suçlamış ancak detay vermemişti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatskanyan da, Dağlık Karabağ bölgesinden kilometrelerce ötede bulunan Ermenistan'ın Vardenis kentine gün içinde düzenlenen saldırının, Türkiye’ye ait insansız hava araçlarıyla düzenlendiği suçlamasını yöneltmişti.

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