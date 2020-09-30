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Dünya Azerbaycan açıkladı Ermenistana ait 2 savaş uçağı dün dağa çarparak düştü
ASYA

Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı dün dağa çarparak düştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının dün dağa çarparak düştüğünü açıkladı. Hacıyev, "Uçaklardan birinin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçağı tarafından düşürülmesine ilişkin iddialar tamamen saçmadır ve Ermenistan'ın dezenformasyonudur" dedi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, yerel basına yaptığı açıklamada, dün havalanan uçakların ikisinin de dağa çarparak patladığını, Erivan yönetiminin kendi halkına doğru bilgi vermediğini belirtti.

Ermenistan tarafının başkalarını suçlamak yerine ikinci uçak ve pilotu hakkında bilgi vermesinin daha iyi olacağını vurgulayan Hacıyev, şunları söyledi:

  • "Uçaklardan birinin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçağı tarafından düşürülmesine ilişkin iddialar tamamen saçmadır ve Ermenistan'ın dezenformasyonudur."

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Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği"

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