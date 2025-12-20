Dışişleri Bakanı Keçeli’den Miami’deki “Gazze” toplantısına ilişkin açıklama

"Türkiye, ABD, Katar ve Mısır temsilcileri, 19 Aralık 2025 tarihinde Miami’de bir araya gelmiştir. Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı toplantıda ülkemizi Sayın Bakanımız temsil etmiştir. Toplantıda, Gazze barış planının birinci aşamasının hayata geçirilmesine ilişkin hususlar değerlendirilmiş ve ikinci aşamaya geçiş süreci konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmelerde, birinci aşamada sağlanan ateşkesin ihlallere rağmen devam ettiği belirtilmiş, rehinelerin serbest bırakılmasının tamamlandığı ve çatışmaların büyük ölçüde durdurulduğu kaydedilmiştir. İkinci aşamaya ilişkin olarak ise Gazze’nin Gazzeliler tarafından yönetilmesini temin edecek düzenlemeler ele alınmış; barış anlaşmasında öngörülen Barış Kurulu ile Uluslararası İstikrar Gücü’ne ilişkin atılacak adımlar değerlendirilmiştir"