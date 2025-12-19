Yeni Şafak
Fransa’dan ABD’nin 'UCM yargıçlarına yaptırım' kararına tepki

18:3919/12/2025, Cuma
AA
Uluslararası Ceza Mahkemesi
Uluslararası Ceza Mahkemesi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesinin iki yargıcına yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, ABD'nin daha önce de 9 UCM yargıcına yaptırım kararı aldığını belirterek, "Fransa, ABD'ye 6 Şubat 2025 başkanlık kararnamesini temel alarak alınan yaptırımları kaldırması çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Fransa, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) iki yargıcına karşı yaptırım kararı almasının ardından, Mahkeme ve personeline yönelik
"her türlü tehdit ve baskıcı adımları"
kınadığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Paris hükümetinin, ABD’nin UCM'nin iki yargıcına yönelik yeni yaptırımlar uyguladığını öğrendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların ABD’nin daha önce UCM’nin 9 yargıcına yönelik aldığı yaptırımlara eklendiğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Fransa, Mahkemeye, personeline ve ona hizmet eden sivil toplum kuruluşlarına yönelik her türlü tehdit ve baskıcı adımları kınıyor. Fransa, ABD'ye 6 Şubat 2025 başkanlık kararnamesini temel alarak alınan yaptırımları kaldırması çağrısında bulunuyor."

"Yargı bağımsızlığı ilkesiyle çelişiyor"

ABD'nin bu adımlarının, UCM ve kurucu metni Roma Statüsü'ne taraf 125 devlete yönelik bir ihlal teşkil ettiği kaydedilen açıklamada, bu yaptırımların ayrıca
"yargı bağımsızlığı ilkesiyle"
çeliştiği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa’nın söz konusu yaptırım kararına konu olan yargıçlarla dayanışma içinde olduğu, UCM ve personeline koşulsuz desteğini yinelediği belirtilerek, UCM ile personelinin cezasızlıkla mücadelede önemli bir rol üstlendiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Fransa'nın, Avrupalı ortakları ve Roma Statüsü'ne taraf devletlerle beraber, UCM'nin ciddi suçların mağdurlarına yönelik adaleti sağlamak adına bağımsız ve adil bir şekilde görevini yerine getirebilmesi için seferber olduğu vurgulandı.

ABD, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine yönelik itirazları reddeden UCM Temyiz Dairesindeki iki yargıca yaptırım uygulama kararı almıştı.



