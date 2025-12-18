İsrail kararını reddeden yargıçlara yaptırım kararı: Netenyahu memnuniyetle karşıladı

İsrail Başbakanlık Ofisinin yaptığı açıklamada, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail'in savaş suçlarına ilişkin itirazını reddeden yargıçlara yaptırım kararı uygulanmasının Başbakan Binyamin Netenyahu tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.
Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı hakkında tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in savaş suçlarına ilişkin itirazını reddeden iki yargıcına ABD'nin yaptırım kararı almasını memnuniyetle karşıladı.
Netanyahu, Washington yönetiminin yaptırım kararı aldığı yargıçlar Gocha Lordkipanidze ve Erdenebalsuren Damdin'in kendisi ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de sivillere karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlemekten tutuklama emri çıkartan UCM Başsavcısı Kerim Han'ın yanında yer aldığını kaydetti.
ABD'den UCM yargıçlarına yaptırım kararı
ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in savaş suçlarına ilişkin itirazını reddeden Gürcistanlı yargıç Gocha Lordkipanidze ve Moğolistanlı yargıç Erdenebalsuren Damdin'e yaptırım kararı aldı.
ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil bazı İsrailli yetkililerle ilgili tutuklama kararının ardından haziran ayında UCM Başsavcısı Kerim Han’ı da yaptırım listesine almıştı.