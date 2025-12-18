Yeni Şafak
İsrail kararını reddeden yargıçlara yaptırım kararı: Netenyahu memnuniyetle karşıladı

23:5218/12/2025, Perşembe
AA
Uluslararası Ceza Mahkemesi
İsrail Başbakanlık Ofisinin yaptığı açıklamada, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail'in savaş suçlarına ilişkin itirazını reddeden yargıçlara yaptırım kararı uygulanmasının Başbakan Binyamin Netenyahu tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı hakkında tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in savaş suçlarına ilişkin itirazını reddeden iki yargıcına ABD'nin yaptırım kararı almasını memnuniyetle karşıladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinin X hesabından yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Tel Aviv yönetiminin ABD'nin
"her iki ulus için de tehdit oluşturan hukuk felaketiyle"
mücadele etme kararlığını takdir ettiğini belirtti.

Netanyahu, Washington yönetiminin yaptırım kararı aldığı yargıçlar Gocha Lordkipanidze ve Erdenebalsuren Damdin'in kendisi ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de sivillere karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlemekten tutuklama emri çıkartan UCM Başsavcısı Kerim Han'ın yanında yer aldığını kaydetti.


UCM'yi
"uluslararası hukuk savaşının siyasi bir enstrümanı olmakla"
suçlayan Netanyahu,
"UCM, İsrail ve ABD aleyhine yasa dışı ve uydurma kovuşturmalar yürüterek kendini ulus devlet sistemini yok etmeye adamış düşman bir siyasi organdır."
iddiasında bulundu.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun yaptırım kararına ilişkin paylaşımının altına yaptığı yorumda
"Sayın Bakan Rubio, ahlaki ve net duruşunuz için teşekkür ederim."
ifadelerini kullandı.

ABD'den UCM yargıçlarına yaptırım kararı

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in savaş suçlarına ilişkin itirazını reddeden Gürcistanlı yargıç Gocha Lordkipanidze ve Moğolistanlı yargıç Erdenebalsuren Damdin'e yaptırım kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM yargıçlarının,
"İsrail'in rızası olmadan, UCM'nin İsrail vatandaşlarını soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katıldıklarını"
savundu.

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil bazı İsrailli yetkililerle ilgili tutuklama kararının ardından haziran ayında UCM Başsavcısı Kerim Han’ı da yaptırım listesine almıştı.

Trump yönetimi, ağustos ayında da UCM üyesi bazı yargıç ve savcıları yine
"İsrail'e karşı tutumları"
olduğu iddiasıyla yaptırım listesine eklemişti.


