AB Rusya'nın gölge filo tankerlerini yaptırım listesine aldı

15:3718/12/2025, Perşembe
AA
Filonun elverişsiz ve eski tankerlerden oluştuğu iddia ediliyor.
Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın petrol taşıyan gölge filosunda yer alan 41 tankere yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Konseyi, Rusya'nın enerji gelirlerine katkıda bulunan ve Rusya'nın gölge filosunun bir parçası olan 41 petrol tankerine karşı kısıtlayıcı tedbir uygulama kararı alındığını açıkladı.


Açıklamada, tespit edilen tankerlere liman erişim yasağı uygulanacağı, ayrıca gemilere çeşitli deniz taşımacılık hizmetlerinin de sunulamayacağı belirtildi.


AB'nin Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduğu ifade edilen açıklamada, son kararla birlikte yaklaşık 600 geminin listelendiği ve kısıtlamalara tabi tutulduğu bildirildi.


Rusya'nın Batı kısıtlamalarını aşarak ham petrol ihraç etmek için kullandığı yüzlerce tankere "gölge filo" adı veriliyor. Filonun elverişsiz ve eski tankerlerden oluştuğu iddia ediliyor.



YASAL UYARI

