Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye’den küresel başarı: Coğrafi işaretli ürünlerde dünyada ikinci sıradayız

Türkiye’den küresel başarı: Coğrafi işaretli ürünlerde dünyada ikinci sıradayız

16:1517/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Coğrafi işaretli ürünler
Coğrafi işaretli ürünler

İletişim Başkanlığı, coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye'nin dünyada ikinci sırada yer aldığını duyurdu.Türkiye'nin ülke içinde tescilli 1798, Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli 44 coğrafi işaretli ürünü bulunuyor.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Türkiye, coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atıyor. Anadolu’nun köklü kültürü ve eşsiz yerel değerleri bu tescillerle korunuyor ve dünyaya tanıtılıyor. Coğrafi işaretler, ülkemizin yerelden evrensele uzanan zenginliğini her geçen gün daha da güçlendiriyor"
ifadelerine yer verildi.

Patent başvuruları yüzde 38,9 arttı

Paylaşımda yer alan infografiğe göre; Türkiye'nin ülke içinde tescilli 1798, Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli 44 coğrafi işaretli ürünü bulunuyor. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan 'Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 2025 Raporu'na göre, Türkiye dünyada yerli patent başvurularında 10'uncu, yerli marka başvurularında 6'ncı, yerli tasarım başvurularında 3'üncü sırada yer alıyor. Patent başvurularında yüzde 38,9 artış gösteren Türkiye, uluslararası kadın buluşçu oranında da yüzde 26,1 ile dünyada birinci sırada bulunuyor. Başvuru sıralamalarında ise Türk Patent ve Marka Kurumu, ilk 20'de bulunuyor.







#Türkiye
#coğrafi işaret
#İletişim Başkanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF güz dönemi vize sonuçları ne zaman açıklanacak?