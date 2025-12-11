Coğrafi işarette şampiyonlar ligi: Erzurum’un 61 ürünü var 26’sı onay bekliyor

Ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor. Gaziantep ve Konya’dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan Erzurum’da; gastronomi başta olmak üzere coğrafi tescilli ürün açısından ön sıralarda yer alıyor. Erzurum’da 26 ürün de tescil için sırada bekliyor.