Antalya'da 4 ürün için coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı

Antalya Valiliğinin "Coğrafi İşaret Seferberliği" kapsamında, ürünlerin tanıtımı için Uygulama Oteli'nde etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmede ilçeye has, başka ilçelerde ve yörelerde üretimi ve tüketimi Kumluca kadar yapılmayan ürünleri öne çıkardıklarını dile getiren Güneş, "İlçemize özgü üretim ve tüketimi yapılan bir bıçak ve üç yemeğimiz için coğrafi işaret başvurusu yaptık. Bu konuda Belediyemiz, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz süreci takip ediyor. İnşallah kısa sürede sonuçlanır ve ürünlerimiz tescillenmiş olur." dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa Akşit de ilçede yöreye özgü 11 ürün tespit edildiğini ve hemen hemen her evde bulunan 4 ürün için coğrafi işaret tescil başvurusu yaptıklarını belirtti.

Diğer ürünlerin başka bölgelerde de yoğun şekilde üretildiğini ifade eden Akşit, o ürünleri de ortak başvuru şeklinde değerlendirmek istediklerini kaydetti.

İnce patlıcan yemeği Kumluca'da her evde pişer

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise ilçede ve çevresinde her evde ince patlıcan yemeğinin pişirildiğini, özellikle de bu yemek için yöre halkının evlerinin avlusunda mutlaka ince patlıcan yetiştirdiklerini söyledi.

İnce patlıcan yemeğinin yapılışının da ilçeye özgü olduğunu aktaran Kökce, "Bu yemeğin olmazsa olmazlarından fesleğen ve sarımsak mutlaka yemekte bulunur. Özellikle yaz aylarında soframızın vazgeçilmez bir yemeğidir. Bundan dolayı bu yemeğimizin coğrafi işaret alacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Gardıç bıçağının 250 yıllık geçmişi var"

Kumluca'da coğrafi işaret başvurusu yapılan Gardıç bıçağı ustası Bayram Balaman da mesleği babasından öğrendiğini ve 11 yaşından bu yana Gardıç bıçağı yapımıyla uğraştığını dile getirdi.

Bıçağın yaklaşık 250 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Balaman, "Bıçaklarımızı Karabük çeliğinden, saplarını da keçi ya da koç boynuzundan yapıyoruz. En büyük özelliği bıçaklarımızı yaparken çeliğe bir su veriyoruz, bu sayede bıçaklarımız hem daha dayanıklıdır, hem de keskinliğini kaybetmez." ifadelerini kullandı.