Coğrafi İşaret Haritası 42'ye yükseldi: Türkiye'den 13 yeni ürün listede

10:2717/11/2025, Pazartesi
AA
İpsala Pirinci ve Bursa Kestane Şekeri AB’de tescillendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İpsala pirinci ve Bursa kestane şekeriyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısının 42 olduğunu bildirerek, "2025'te 13 yeni ürünümüz AB'de tescil edildi, bu, ülkemizin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili oldu." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle Anadolu'nun değerlerini dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "İpsala pirinci ve Bursa kestane şekeriyle, AB'de tescil edilen coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı 42 oldu. Edirne'nin verimli İpsala Ovası'nda yetişen pirincimiz ve Bursa'nın ustalık geleneğini yaşatan kestane şekerimiz, yerelden küresele uzanan bir markalaşma hikayesinin simgeleri. 2025'te 13 yeni ürünümüz AB'de tescil edildi, bu, ülkemizin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi" vizyonuyla ülkenin zenginliklerini kayıt altına almaya, korumaya ve markalaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.


Türkiye'nin halen AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri."




#Avrupa Birliği
#Bursa Kestane şekeri
#İpsala pirinci
#Mehmet Fatih Kacır
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı
