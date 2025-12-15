UCM'den İsrail'e ret: Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrine itiraz kabul edilmedi

Temyiz Dairesi çoğunluğu, 2018'de Filistin'in yaptığı başvuruda ve 2021'deki bildirimde uluslararası nitelikteki "silahlı çatışma"nın taraflarından birinin İsrail olduğunun zaten belirlenmiş olduğunu ve 7 Ekim 2023 sonrası olayların aynı silahlı çatışma türü kapsamında değerlendirilebileceğine hükmetti.

Daire kararda, 2023'te beş ülke ve 2024'te iki ülke tarafından yapılan ek başvuruların yeni bir durum oluşturmadığı ve bu başvuruların devam eden soruşturmanın hızlandırılmasını amaçladığını belirtirken, "Bunlar yeni bir durum belirlemek yerine, Savcının 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası işlenen suçlarla ilgili mevcut soruşturmayı ilerletmesini teşvik etmek için yapılmıştır." ifadesini kullandı.