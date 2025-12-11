İsrail Savunma Bakanı Katz'dan İsrail Ordu Radyosu'nu kapatma kararı

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, daha önce Katz'ın

Katz'ın kararın uygulanması için Savunma Bakanlığı bünyesinde bir ekip kurulması talimatı verdiği, söz konusu ekibin radyonun faaliyetine son verilmesiyle ilgili tüm hususları ve radyodaki sivil çalışanların durumunu ele alacağı aktarıldı.

Savunma Bakanı Katz, İsrail askerleri ve onların aileleri için kurulan bu radyonun, İsrail ordusunu ve askerlerini hedef alan birçok görüşün dile getirildiği bir platform haline geldiğini ileri sürmüştü.