İsrail Savunma Bakanı Katz'dan İsrail Ordu Radyosu'nu kapatma kararı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail Ordu Radyosu'nun "hükümet karşıtı görüşlerin dile getirildiği bir platform haline geldiğini" öne sürerek kapatılması kararını meclise sunacak. Katz aynı zamanda İsrail ordusunun da radyonun faaliyetlerinden rahatsız olduğunu ifade etti.
Kararın 21 Aralık'ta hükümetin onayına sunulacağı belirtilen açıklamada, konuya ilişkin detay paylaşılmadı.
"Ordu, radyonun faaliyetlerinden rahatsız"
Katz'ın kararın uygulanması için Savunma Bakanlığı bünyesinde bir ekip kurulması talimatı verdiği, söz konusu ekibin radyonun faaliyetine son verilmesiyle ilgili tüm hususları ve radyodaki sivil çalışanların durumunu ele alacağı aktarıldı.
Savunma Bakanı Katz, İsrail askerleri ve onların aileleri için kurulan bu radyonun, İsrail ordusunu ve askerlerini hedef alan birçok görüşün dile getirildiği bir platform haline geldiğini ileri sürmüştü.
Katz ayrıca, İsrail ordusunun, radyonun faaliyetlerinden rahatsız olduğunu iddia etmişti.