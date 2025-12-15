Ankara-Tel Aviv hattında gerilim tırmanıyor: İsrailli Büyükelçi Türkiye'yi hedef alıp "Düşman" ilan etti

Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Akunis, İsrail’in resmi politikasının net olduğunu ve Gazze’de oluşturulacak herhangi bir yapıda Türkiye’nin bulunmasına karşı olduklarını vurguladı. Türk askerinin bölgeye konuşlanmasına itiraz eden Başkonsolos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylemlerini gerekçe gösterdi. Erdoğan’ın İsrail yönetimini "Hitler gibi davranmak ve Gazze'de soykırım yapmakla" suçladığını hatırlatan Akunis, Türkiye’nin Tel Aviv’i terörizmle itham ettiğini belirterek şu ifadeyi kullandı: "Türkiye, İsrail'in düşmanıdır."





ABD TEMSİLCİSİ BARRACK BÖLGEDE: GÜNDEM GAZZE VE SURİYE





İsrail’den gelen bu açıklamalar, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın kritik ziyareti öncesinde yankı buldu. Barrack, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planının ikinci aşamasını müzakere etmek üzere bugün (15 Aralık Pazartesi) İsrail’de olacak. Binyamin Netanyahu’nun "çok yakında" geçileceğini duyurduğu ikinci aşama için Washington ve Tel Aviv arasındaki pürüzler ise sürüyor.





Öte yandan, plandaki belirsizlikler nedeniyle Suudi Arabistan, Mısır ve Katar gibi ülkeler, Gazze’deki "Uluslararası İstikrar Gücü"ne asker gönderme konusunda çekimser kalıyor.









SURİYE’DE "ASKERDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGE" TALEBİ





Başkonsolos Akunis, İsrail’in Suriye politikasını da detaylandırdı. Tel Aviv yönetiminin Şam ile yeni bir güvenlik düzenlemesi peşinde olduğunu doğrulayan Akunis, "Suriyelilerle bir güvenlik anlaşması istiyoruz ve buna odaklanmalıyız" dedi.





Şam ile Golan Tepeleri arasında "askerden arındırılmış bölge" talep ettiklerini duyuran İsrailli diplomat, bölgedeki Dürzi grupların korunmasının da öncelikleri arasında olduğunu yineledi. Akunis ayrıca, Eski Savunma Bakanı Ehud Barak’ın meşhur sözüne atıfta bulunarak, Suriye ile normalleşmenin zaman alacağını şu sözlerle ifade etti:





"Bu yakın zamanda olmayacak, önümüzdeki yıllarda da kesinlikle Şam'da humus yemeyeceğiz."











