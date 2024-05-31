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Dünya

Dışişleri Bakanlığı yeni düzenlemeyi duyurdu: Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, ülkedeki Türklerin Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceğini duyurdu.

14:23 - 31/05/2024 Cuma
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Almanya
'da yaşayan Türklerin yıllardır beklediği düzenleme sonunda gerçekleşti. Ülkedeki Türklerin Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceği açıklandı.

"Yeniden kazanabilecekler"


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler. Almanya'daki tüm başkonsolosluklarımız anılan tarihten itibaren başvuruları almaya hazır olacaklar. Almanya'daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği söz konusu yasal düzenleme, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme"
denildi.



#Almanya
#Dışişleri Bakanlığı
#vatandaşlık
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