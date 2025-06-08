Dondurulmuş binlerce asker cesedi hazır bekliyor: Rusya'dan Ukrayna'ya İstanbul müzakerelerine uyma çağrısı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 6 Haziran'da İstanbul'da yapılan müzakerelerde Rusya ile Ukrayna arasında, 6 bin Ukraynalı askerin dondurulmuş naaşının iadesi ve esir takası üzerine anlaşmaya varılmasına rağmen süreç tıkandı. Rus heyeti başkanı Vladimir Medinskiy, anlaşma kapsamında 1212 askerin cesedini taşıyan frigorifik (soğutuculu) tırları sınıra gönderdiklerini ancak Ukrayna'nın takası "beklenmedik bir şekilde" erteleyerek cenazeleri teslim almaya gelmediğini belirtti. Basına yansıyan fotoğraflarda naaş dolu tırların sınır yolunda beklediği görülürken, Rus tarafı İstanbul'daki tüm anlaşmaları uygulamaya hazır olduklarını vurgulayarak Kiev'i süreci derhal başlatmaya çağırdı.









Dondurulmuş binlerce asker cesedi hazır bekliyor:





Rus devlet medyasına göre, müzakere heyeti temsilcisi Korgeneral Aleksandr Zorin, Rusya’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 1.212 askerin cenazesinden oluşan ilk partiyi sınırdaki değişim noktasına teslim ettiğini söyledi. Ancak, Ukrayna tarafından henüz resmi bir teyit alınmadığı ve cenazelerin naklinin gelecek haftaya ertelenebileceğine dair sinyaller alındığı aktarıldı.









Taraflar Birbirini Suçluyor





The Washington Post’un haberine göre; Her iki taraf da cumartesi günü birbirlerini, İstanbul'da pazartesi günü gerçekleştirilen doğrudan görüşmelerde üzerinde uzlaşıya varılan ancak ilerleme sağlanamayan takas planını tehlikeye atmakla suçladı.





Rus müzakere heyetine başkanlık eden ve aynı zamanda Vladimir Putin'in danışmanlarından biri olan Vladimir Medinsky, Kiev’in takas işleminin başlamasına kısa süre kala süreci durdurmak için çağrıda bulunduğunu ileri sürdü. Medinsky, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait 1.200’den fazla askerin cenazesini taşıyan soğutmalı kamyonların sınırdaki değişim noktasına ulaştığını ancak son anda engelleme sinyali aldıklarını ifade etti.









Ukrayna tarafı ise Rusya’yı “gerçekleri çarpıtmakla” suçladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukraynalı yetkililer, cenazelerin iadesi için henüz bir tarih belirlenmediğini ve Rusya’nın, esir değişiminde mutabık kalınan listeleri paylaşmadığını kaydetti.





Tarafların açıklamaları arasında önemli çelişkiler bulunurken, iddiaları doğrulamak şu aşamada mümkün değil.





Cephede Şiddet Tırmanıyor





Cenaze takasına yönelik belirsizlik devam ederken, sahadaki çatışmalar şiddetini sürdürüyor. Rus güçlerinin doğu Ukrayna’daki Harkiv bölgesine düzenlediği hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Cumartesi günü düzenlenen saldırılarla birlikte ölü sayısı altıya yükselirken, yaralı sayısının 20’yi aştığı bildirildi.





Ukrayna Hava Kuvvetleri, Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın gece boyunca toplamda 49 patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA), sahte hedef taşıyan dronlar ve üç füze fırlattığını duyurdu. Bu İHA’ların 40’ı düşürüldü veya elektronik sistemlerle etkisiz hale getirildi.





Rusya Savunma Bakanlığı ise Kiev’e ait toplam 61 insansız hava aracının gece boyunca imha edildiğini, bunların bazıları başkent Moskova’ya yakın bölgelerde tespit edildiğini açıkladı.





Öte yandan, Ukrayna’nın Tula bölgesindeki bir kimya tesisine yönelik düzenlediği İHA saldırısında çıkan yangında iki kişi yaralandı.





Moskova’daki Havalimanları Geçici Olarak Kapatıldı





Rusya’nın başkenti Moskova’da güvenlik alarmı devam ediyor. Ukrayna’dan geldiği değerlendirilen drone saldırıları nedeniyle Vnukovo ve Domodedovo havalimanlarında uçuşlar Pazar sabahı geçici olarak durduruldu. Gün içinde Domodedovo ve Zhukovsky havalimanlarında da benzer güvenlik önlemleri kapsamında uçuşlar ikinci kez askıya alındı.





Savaşın diplomatik kanallarda tıkanmaya devam ettiği bir dönemde, sahadaki gelişmeler ve sivil kayıplar ise derin endişe yaratıyor. Taraflar arasında güven inşa edilemediği sürece, insani takaslar dahi siyasi çekişmenin gölgesinde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.







