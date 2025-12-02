DSÖ Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik saldırılara dikkati çekti: Halkın erişimi engelleniyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çatışmaların yaşandığı Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların sürdüğünü, insanların acil olarak ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişimin engellendiğini ifade etti.

Ghebreyesus, Sudan'da yaşananlara ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

"Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar devam ediyor ve insanların acilen ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişim engelleniyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Batı Kordofan eyaletinde bulunan El-Nuhud Hastanesinin büyük kısmının işgal altında olduğunu ve halkın yeterli tıbbi bakımdan mahrum bırakıldığını belirtti.

Ghebreyesus, Sınır Tanımayan Doktorların (MSF), bir sağlık çalışanının öldürülmesinin ardından Darfur eyaletindeki Zalingei Hastanesinde bulunan personelini geri çektiğini duyurduğunu hatırlattı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana DSÖ'nün, sağlık hizmetlerine yönelik 198 saldırıyı doğruladığını belirten Ghebreyesus, "Bu saldırılarda 1735 sağlık çalışanı ve hasta hayatını kaybetti, 438 kişi yaralandı. Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar uluslararası insancıl hukukun ihlalidir ve durdurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, çatışmanın tüm taraflarına, hastaların, sağlık personelinin ve sağlık tesislerinin korunmasını sağlama çağrısı yaptı.





Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.





BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.



