Dünyaca ünlü plajda silahlı saldırı: 12 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentinde yer alan Bondi Plaj’nda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasındaki 1 kişinin, silahlı saldırgan olduğu kaydedildi.