Dünyanın dördüncü en yüksek dağı Lhotse'de iki dağcı hayatını kaybetti

Açıklamada, Hint dağcı Rakesh Bishnoi'nin zirve dönüşünde, Romanyalı dağcı Zsolt Vago'nun ise 8 bin metre seviyesinde zirveye ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiği belirtildi.

Himalayalar'da yer alan Lhotse Dağı, 8 bin 516 metrelik yüksekliğiyle dünyanın dördüncü en yüksek zirvesi olarak biliniyor.