Dünya Ekim devrimi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Ekim devrimi

Ekim ayı, yurtiçi ve yurtdışında operasyonların hedefindeki teröristler için kâbuslarla geçti. Bebek katili PKK/YPG, geçtiğimiz ay boyunca güvenlik güçlerinden büyük darbe yedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırtına obüsü
Fırtına obüsü

Türkiye, Suriye ve Irak topraklarında bir ayda öldürülen terörist sayısı 1090 oldu. Etkisiz hale getirilenler arasında ismi arananlar listesinde bulunan çok sayıda teröristbaşı da var. ‘Kırmızı kategori’de aranan PKK’nın tepe yöneticileri Servet Aydın ve Söylemez Yaşar, ekim ayında imha edilenlerden sadece ikisi.

GARA’DA ÖLDÜLER

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ve TSK’nin koordineli çalışmasıyla düzenlenen hava harekâtında PKK elebaşılarından ‘Gülçiya’ kod adlı Servet Aydın ile ‘Tekoşin Batman’ kod adlı Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi. ‘YJA-STAR’ sözde askeri konsey ve PKK/PJAK konsey üyesi Aydın, 2000’li yıllarda sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği Diyarbakır’da pek çok saldırının azmettiricisiydi. Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen Söylemez Yaşar da kırmızı kategoride bulunuyordu. Geçmiş dönemde sözde Gare alanı YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Yaşar’ın, örgütün sözde Irak Gare alanı yürütme konsey üyesi olduğu öğrenildi.

BARIŞ PINARI’YLA BÜYÜK DARBE

1-31 Ekim arası öldürülen 1090 teröristin 1000’i Barış Pınarı Harekâtı’nın bilançosu oldu. Türkiye güneyindeki terör koridoru projesini tamamen bitirmek amacıyla 9 Ekim’de başlatılan harekât, Suriye Milli Ordusu güçleriyle birlikte yürütülüyor. İlk cephesi Tel Abyad-Rasulayn hattında yürütülen harekât süresince PKK en az bin üyesini kaybetti. Mücadele sadece teröristlerle değil, onların destekçileri ve şehir-gençlik yapılanmalarına karşı da sürüyor. Ekim ayında terör örgütü PKK’nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 410 şüpheliden HDP’li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 212’si tutuklandı. Zanlılardan bazılarının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ekim boyunca teröristlerin saldırılarında ise 16 güvenlik görevlisi şehit oldu, aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 21 sivil hayatını kaybetti.

  • Örgütün bomba sokma planı
  • Barış Pınarı Harekâtı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG’nin hain planı deşifre oldu. Suriye’de taban kaybeden terör örgütünün yeni plan doğrultusunda özellikle kadın, yaşlı ve engellileri kullanarak Türkiye’ye yasadışı yollarla patlayıcı sokmayı planladığı belirlendi. Teröristlerin örgüt üyesi bazı kişileri gönüllü, bazı kişileri ise ailelerini ölümle tehdit ederek patlayıcı naklinde görevlendirdiği tespit edildi. Teröristler şampuan, parfüm ve meyve suyu kutuları ile yangın tüplerinin içerisine kamufle edilmiş şekilde patlayıcıları Türkiye’ye sokmayı planlıyor. Daha önce de Suriye’de kimyasal silah kullanıp, Türkiye yapmış gibi uluslararası kamuoyunda algı oluşturmayı hedefleyen ancak planın deşifre olması ile tasavvuru suya düşen terör örgütünün yeni oyunu da böylelikle ortaya çıkarılmış oldu. Güvenlik güçleri son duyumlar sonrası teyakkuza geçti.
  • Kasıma 7 daha
  • Jandarma Özel Harekât ekipleri PKK’lı teröristlere göz açtırmıyor. Dün Diyarbakır’ın Lice ilçe kırsalında 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri, Kars kırsalında da teröristlerle sıcak temas sağlayarak PKK’lılardan 3’ünü burada öldürdü. Dünkü bilanço böylece 7’ye ulaşmış oldu. Her iki bölgede operasyonlar sürüyor.

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