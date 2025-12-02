Yeni Şafak
Endonezya'daki selde can kaybı 753'e yükseldi

Endonezya’daki selde can kaybı 753’e yükseldi

14:472/12/2025, Salı
IHA
Ülke genelinde yağışlardan 3,2 milyon kişinin etkilendi.
Ülke genelinde yağışlardan 3,2 milyon kişinin etkilendi.

Endonezya’nın Sumatra Adası’nı vuran şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 753’e yükseldi.

Güney Asya ülkeleri şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Endonezya’nın Sumatra Adası’nda şiddetli muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 753’e yükseldi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, 504 kişinin kayıp olduğunu bildirildi.


Açıklamada, ülke genelinde yağışlardan 3,2 milyon kişinin etkilendiği aktarıldı.




