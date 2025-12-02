Güney Asya'da seller binden fazla can aldı

Güney Asya ülkeleri Sri Lanka adasının tamamı ve Endonezya’nın Sumatra bölgesinin büyük kısmı, Tayland’ın kuzeyi ve Malezya’nın kuzeyindeki şiddetli ve uzun süreli yağışlar büyük hasara ve can kaybına neden oldu. Endonezya ve Sri Lanka, yardım çalışmalarına katılmak amacıyla etkilenen bölgelere ordularını konuşlandırdı. Kuzey Sumatra’ya dün ulaşan Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, "Hükümetin şu anki önceliği gerekli yardımı derhal göndermek” dedi ve hükümetin yardım çalışmalarına helikopterler ve uçaklar gönderdiğini söyledi. Prabowo, 604 kişinin öldüğü ve yüzlercesinin kaybolduğu sel ve heyelanlara karşı ulusal acil durum ilan etmesi yönünde artan baskıyla karşı karşıya. Bu can kaybı, Endonezya’da 2018’de Sulawesi’de 2 binden fazla kişinin öldüğü büyük deprem ve tsunamiden bu yana yaşanan en ölümcül doğal afet oldu. Hükümet, birçoğunda yolların hâlâ geçilemez durumda olduğu en kötü etkilenen bölgelere yardım taşıyan üç savaş gemisi ve iki hastane gemisi gönderdi.

Sri Lanka hükümeti uluslararası yardım çağrısında bulundu ve Siklon Ditwah’ın tetiklediği sel ve heyelanlar nedeniyle mahsur kalan insanlara ulaşmak için askeri helikopterleri kullandı. Önceki gün 366 kişinin öldüğü bildirilirken yüzlerce kişinin de hâlâ kayıp olduğu aktarıldı. Afetle mücadele için olağanüstü hâl (OHAL) ilan eden Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, yeniden inşa sözü verdi. Dissanayake, ulusa sesleniş konuşmasında, “Tarihimizdeki en büyük ve en zorlu doğal afetle karşı karşıyayız” diye konuştu. Kayıplar ve hasar, Sri Lanka’da 2004’te yaklaşık 31 bin kişinin öldüğü ve bir milyondan fazla insanın evsiz kaldığı yıkıcı Asya tsunamisinden bu yana yaşanan en ağır seviyeye ulaştı. Yağış dalgaları Tayland’ın güneyinde de en az 176 kişinin ölümüne yol açtı ve bu ülkede son on yılın en ölümcül sel olaylarından biri oldu. Malezya sınırında, Perlis eyaletinde geniş alanların sular altında kaldığı bölgede ise üç kişi hayatını kaybetti. Dört ülkede can kaybı sayısı 1100'ü aştı.