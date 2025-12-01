Yeni Şafak
Sri Lanka’daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 334’e yükseldi

Sri Lanka’daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 334’e yükseldi

10:441/12/2025, Pazartesi
IHA
Sri Lanka'da 1,3 milyondan fazla kişinin yağışlardan etkilendiği bildirildi.
Sri Lanka'da 1,3 milyondan fazla kişinin yağışlardan etkilendiği bildirildi.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da etkili olan Ditwah Kasırgası’nın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 334’e yükseldi.

Güney Asya’da etkili olan Ditwah Kasırgası’nın bilançosu ağırlaşıyor. Sri Lanka’da etkili olan kasırganın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 334’e yükseldi. Sri Lanka’nın Afet Yönetim Merkezi’nden (DMC) yapılan açıklamada, 400 kişinin kayıp olduğu ve ada genelinde 1,3 milyondan fazla kişinin yağışlardan etkilendiği bildirildi.


Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, felaketten etkilenen bölgeleri uluslararası destekle yeniden inşa etme sözü verdi. Dissanayake, "Tarihimizdeki en büyük ve en zorlu doğal afetle karşı karşıyayız. Elbette, daha önce var olandan daha iyi bir ulus inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Endonezya’da can kaybı 442’ye yükseldi

Ditwah Kasırgası’nın vurduğu Endonezya’nın Sumatra Adası’nda meydana gelen sel ve toprak kaymalarında da can kaybı 442’ye yükseldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, en yüksek can kaybının Kuzey Sumatra’da kaydedildiği belirtildi. Açıklamada, "Kuzey Sumatra’daki ölüm sayısı 217’ye ulaştı, 209 kişi daha kayıp" denildi. Açıklamada ayrıca, Açe eyaletinde 96 ölüm ve 75 kayıp olduğu, Batı Sumatra’da ise 129 ölüm ve 118 kayıp kaydedildiği aktarıldı.



