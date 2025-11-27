Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Sri Lanka'da sel ve heyelan: 31 ölü

Sri Lanka'da sel ve heyelan: 31 ölü

16:3427/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC) tarafından yapılan açıklamada, ülkede geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 31 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 

Açıklamada, 14 kişinin kaybolduğu, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.


DMC, yaklaşık 400 evin hasar gördüğünü, 100’den fazla kişinin de barınaklara yerleştirildiğini duyururken, yetkililer de devam eden yağışların özellikle orta ve dağlık bölgelerde daha fazla heyelan, sel ve yol kapanmasına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

#Sri Lanka
#sel
#heyelan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul İlk evim arsalar ne zaman verilecek?