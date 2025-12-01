Sri Lanka'da olağanüstü hal

Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da etkili olan Ditwah Kasırgası’nın yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Afet Yönetim Merkezi’nden (DMC) yapılan açıklamada, kasırganın yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 193’e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, 228 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, kasırganın ardından olağanüstü hal ilan etti. Başkent Kolombo’nun kuzey kesimlerinin Kelani Nehri’nin hızla yükselmesi nedeniyle sular altında kaldığını aktaran yetkililer, başkentteki hasarın boyutlarının, yardım görevlilerinin devrilen ağaçlar ve toprak kaymaları nedeniyle kapanan yolları temizlemesiyle ortaya çıkmaya başladığını belirtti. Ulusal Kan Transfüzyon Servisi yaptığı açıklamada, kan stoklarının yetersiz olduğunu ifade etti. Kan Bankası Şefi Lakshman Edirisinghe, günlük ihtiyaçlarının yaklaşık bin 500 ünite kan olduğunu ancak hava koşullarından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle önceki gün sadece 236 ünite kan temin edebildiklerini aktardı. Edirisinghe, sel ve yoğun yağışlar nedeniyle mobil kan bağışı kampanyalarını gerçekleştiremediklerini kaydederek bağışçılardan en yakın kan bankasını ziyaret etmelerini rica ettiklerini söyledi.